

再開発ビル完成イメージ 香川県提供

香川県は、旧東京讃岐会館（港区三田1丁目）の周辺地域の再開発事業への参加に伴い取得する再開発ビルの権利床(けんりしょう)で、県の情報を発信、交流の拠点となる施設の整備を計画しています。

施設の事業運営を担う民間事業者を公募型プロポーザル方式で募集し、審査の結果、小田急SCディベロップメント（東京）が選ばれました。

事業方針やフロアの活用方法、収支計画などのプレゼンとヒアリングを行い、加点審査の結果、小田急SCディベロップメントが49.1点、他1社が28.75点でした。

小田急側の提案は、賃貸期間15年で、年額4110万円の固定貸付料と、施設運営により生じた利益が収支計画に定めた利益の120％を上回った場合に超過額の15％を支払うとしています。

施設のコンセプトは「Live KAGAWA」で、香川県のリアルな魅力を東京・麻布から発信し、来場者に臨場感あふれる企画を提供します。物販店舗やコワーキングオフィスを整備し、県関係者の交流イベントを実施します。飲食店のコンセプトは「うどんを、和のオートクチュールへ。」で、さぬきうどんと香川の食材を組み合わせたメニューを展開します。出汁や打ち方、提供の演出を極めた「高級和食」です。

2026年４月ごろ基本協定書を締結し、内装設計と施工を行い、2029年ごろ再開発ビルが竣工する予定です。