グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」から登場している、「ちいかわ」とコラボレーションしたスイーツシリーズ。

第2弾として「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味」と「ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット」が期間限定で販売されます☆

東京ばな奈ワールド「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味／ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット」

発売日：2026年3月27日(金)

販売店舗：東京ばな奈s、東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店、羽田空港第2ターミナル 東京食賓館 時計台1番前

※ほか、一部姉妹店でも販売する場合があります

※販売店は予告なく変更する場合があります

※人気商品のため早期完売の可能性があります

※紙袋は品物1点購入につき1枚ついてきます

東京ばな奈ワールドに、イラストレーター・ナガノ氏が描く人気作品「ちいかわ」と「東京ばな奈」のコラボスイーツ第2弾が登場。

「ちいかわ」たちが描かれた「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味」が誕生します。

さらに「ちいかわ」×「東京ばな奈」コラボ史上、初めてのトートバッグもラインナップ☆

ちいかわクッキーサンド バナナミルク味

価格：12枚入 1,850円(税込)／18枚入 2,700円(税込)

真四角なフォルムがかわいい「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味」

東京ばな奈のかぶりものをした「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」がデザインされています。

もぐもぐしたり、ぺろっとしたり、表情豊かな絵柄は6種類。

「ちいかわ」たちの様子に思わずこちらまでおなかがすいてきそうなデザインになっています。

※ 1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合があります

香ばしラングドシャ×バナナミルク味チョコのまろやかテイスト

香ばしく焼き上げた薄焼きのラングドシャクッキーには、はみ出るようにバナナミルク味のチョコレートをサンド。

バナナの優しい甘さと、まろやかなミルクが相性抜群です。

サクサク軽やかな食感に、ついついもう1枚食べたくなってしまう、そんなクッキーサンドです。

18枚入はオリジナルステッカー付き。

おくちの周りにクッキーをつけて満足そうな「ちいかわ」

「ハチワレ」

「うさぎ」のステッカーがランダムで1枚ついてきます。

パッケージから飛び出てきたような、愛くるしいデザインです☆

※ 12枚入にはオリジナルステッカーはつきません

※ 18枚入にはオリジナルステッカーがつきます

※包装紙がけはありません

ちいかわたちといっしょにお出かけできる「トートバッグセット」が新登場

「ちいかわ」×「東京ばな奈」限定のオリジナルイラストが、ついにトートバッグに！

表も裏も、キラキラした瞳の「ちいかわ」たちと目が合う大満足のデザインが使用されています。

側面には東京ばな奈のかぶりものからひょっこり顔をだす「ちいかわ」たち。

反対側には「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」も勢揃いした、360度、どこから見ても楽しめるバッグです☆

内側には「ちいかわ」たちと「東京ばな奈」のシルエット柄の生地を使用。

小物を入れるのに便利なジッパーは「ちいかわ」の特製チャーム付きです。

さりげなく付いたタグもかわいい、細部までこだわり抜いたトートバッグ。

「ちいかわ」たちと一緒に色々なところへお出かけできるグッズです☆

※トートバッグ単品の販売は実施されません

ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット

内容：ちいかわバナナプリンケーキ 8個入、ちいかわクッキーサンド バナナミルク味 12枚入、ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグ 各1点

価格：4,500円(税込)

購入点数制限：ひとり2点まで

「ちいかわバナナプリンケーキ 8個入」と「ちいかわクッキーサンド 12枚入」が付いたトートバッグセット。

「ちいかわ」×「東京ばな奈」の世界が存分に楽しめる、大満足の組み合わせです☆

“むちゃうま”なクッキーサンドや、コラボ初のトートバッグセットも新たに登場。

2026年3月27日より販売される、東京ばな奈ワールド「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味／ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット」の紹介でした☆

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