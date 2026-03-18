4月30日から5月4日までの5日間に開催される、回遊型イベント『Project Circles -ミクたちとの共振-』の参加アーティスト、クリエイター、パフォーマーの約50組が発表。あわせてチケット発売が開始された。

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本イベントは初音ミクらバーチャルシンガーたちを起点に、“音楽”、“イラスト”、“映像”、“パフォーマンス”の創作の衝動が拡がり、交差し、ジャンルを超えて共振し合う“ボカロ文化（UGCカルチャー）”の大きなうねりを横浜～新高島駅周辺の街中で体感できるフェスティバル。クリエイターとして、ネットカルチャー／UGCの一端を担う、音楽作家、映像作家、演奏家、動画作家、DJ／リミキサー、イラストレーター、パフォーマーら総勢100名以上が参加する。

このたび発表された参加クリエイターは、きくお、かいりきベア、はるまきごはんら約50組。各参加者が出演する演目、会場、日程、さらなるラインナップなどはホームページや公式SNSを通じて随時発信される。

（文＝リアルサウンド編集部）