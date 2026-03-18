シニアプロゲーマーのYossyさん、昨年末に死去 がん闘病続け…生前の言葉も「絶対にチームに戻ってくる」
60歳以上のプレイヤーで構成された、エスツーが運営するシニアプロゲーミングチーム「MATAGI SNIPERS」が18日、公式サイトを更新。第1期メンバーとして共に歩んできたYossyさんが、昨年12月27日に亡くなったと伝えた。69歳だった。
【動画】シニアプロゲーマーのYossyさん 生前の勇姿
サイトでは「MATAGI SNIPERSの第1期メンバーとして共に歩んできたYossyが、2025年12月27日10時45分永眠いたしました。2024年11月に癌が見つかって以降、チーム活動のかたわら懸命に治療を続けてまいりました。亡くなる1ヶ月前まで非常に元気な様子を見せてくれていたのですが、その後容体が突然悪化し、そのまま帰らぬ人となりました」と報告。
続けて「生前、「病気には負けない、絶対にチームに戻ってくる」と何度も力強く話し、最後までゲームへの情熱を燃やし続けていました。本日3月18日は、彼の誕生日です。この節目に、お世話になったファンの皆様へありのままの経緯をお伝えすると共に、これまでのあたたかいご支援に心より感謝申し上げます」と呼びかけた。
■報告全文
MATAGI SNIPERSの第1期メンバーとして共に歩んできたYossyが、2025年12月27日10時45分永眠いたしました。2024年11月に癌が見つかって以降、チーム活動のかたわら懸命に治療を続けてまいりました。
亡くなる1ヶ月前まで非常に元気な様子を見せてくれていたのですが、その後容体が突然悪化し、そのまま帰らぬ人となりました。
生前、「病気には負けない、絶対にチームに戻ってくる」と何度も力強く話し、最後までゲームへの情熱を燃やし続けていました。
本日3月18日は、彼の誕生日です。この節目に、お世話になったファンの皆様へありのままの経緯をお伝えすると共に、これまでのあたたかいご支援に心より感謝申し上げます。
マタギスナイパーズの草創期を支え、誰よりも熱く、真っ直ぐにゲームを楽しんだYossy。彼の不屈の精神と笑顔は、これからもチームの歴史の中に生き続けます。
Yossy、誕生日おめでとう。そして、本当にお疲れ様。あなたの情熱を胸に、私たちはこれからも歩み続けます。
2026年3月18日
MATAGI SNIPERS 一同
【動画】シニアプロゲーマーのYossyさん 生前の勇姿
サイトでは「MATAGI SNIPERSの第1期メンバーとして共に歩んできたYossyが、2025年12月27日10時45分永眠いたしました。2024年11月に癌が見つかって以降、チーム活動のかたわら懸命に治療を続けてまいりました。亡くなる1ヶ月前まで非常に元気な様子を見せてくれていたのですが、その後容体が突然悪化し、そのまま帰らぬ人となりました」と報告。
■報告全文
MATAGI SNIPERSの第1期メンバーとして共に歩んできたYossyが、2025年12月27日10時45分永眠いたしました。2024年11月に癌が見つかって以降、チーム活動のかたわら懸命に治療を続けてまいりました。
亡くなる1ヶ月前まで非常に元気な様子を見せてくれていたのですが、その後容体が突然悪化し、そのまま帰らぬ人となりました。
生前、「病気には負けない、絶対にチームに戻ってくる」と何度も力強く話し、最後までゲームへの情熱を燃やし続けていました。
本日3月18日は、彼の誕生日です。この節目に、お世話になったファンの皆様へありのままの経緯をお伝えすると共に、これまでのあたたかいご支援に心より感謝申し上げます。
マタギスナイパーズの草創期を支え、誰よりも熱く、真っ直ぐにゲームを楽しんだYossy。彼の不屈の精神と笑顔は、これからもチームの歴史の中に生き続けます。
Yossy、誕生日おめでとう。そして、本当にお疲れ様。あなたの情熱を胸に、私たちはこれからも歩み続けます。
2026年3月18日
MATAGI SNIPERS 一同