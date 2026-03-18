ブルーノ・マーズ、エイベックスとグローバル音楽出版契約 新曲を世界独占管理へ
エイベックスの米国拠点であるAvex Music Group LLCが18日、世界的アーティストのブルーノ・マーズとグローバル音楽出版管理に関するパートナーシップを締結したことを発表した。
【動画】ブルーノ・マーズ、アルバム先行曲「I Just Might」ミュージックビデオ
本契約により、同社はブルーノ・マーズが今後制作する楽曲について、全世界における独占的な音楽出版管理を担う。現在の出版契約終了後に業務を開始し、新曲すべてが対象となる。
ブルーノ・マーズはグラミー賞を複数回受賞するシンガーソングライターで、プロデューサーやパフォーマーとしても活躍。現代ポップミュージックを代表する存在として知られる。
2026年2月には約10年ぶりとなるソロアルバム『The Romantic』を発表し、米アルバムチャートで1位を、さらにリードシングル「I Just Might」も初登場1位を記録するなど、世界的なヒットを続けている。
音楽配信サービスSpotifyでは世界最多の月間リスナー数を記録するなど、その人気と影響力は現在も拡大。グローバル音楽シーンを牽引する存在として位置付けられている。
Avex Music Group LLCのCEOであるBrandon Silversteinは「ブルーノを迎えられることを大変嬉しく思う。今後も彼の素晴らしい楽曲をサポートしていけることを楽しみにしている」とコメントした。
エイベックスは本パートナーシップを通じて、グローバル市場における音楽事業の成長を加速させ、新たなビジネス機会の創出を目指していく。
【動画】ブルーノ・マーズ、アルバム先行曲「I Just Might」ミュージックビデオ
本契約により、同社はブルーノ・マーズが今後制作する楽曲について、全世界における独占的な音楽出版管理を担う。現在の出版契約終了後に業務を開始し、新曲すべてが対象となる。
ブルーノ・マーズはグラミー賞を複数回受賞するシンガーソングライターで、プロデューサーやパフォーマーとしても活躍。現代ポップミュージックを代表する存在として知られる。
音楽配信サービスSpotifyでは世界最多の月間リスナー数を記録するなど、その人気と影響力は現在も拡大。グローバル音楽シーンを牽引する存在として位置付けられている。
Avex Music Group LLCのCEOであるBrandon Silversteinは「ブルーノを迎えられることを大変嬉しく思う。今後も彼の素晴らしい楽曲をサポートしていけることを楽しみにしている」とコメントした。
エイベックスは本パートナーシップを通じて、グローバル市場における音楽事業の成長を加速させ、新たなビジネス機会の創出を目指していく。