タマゴが最高値を更新

3月9日〜11日のタマゴの平均販売価格は、1パック10個入りで309円。

2023年7月の“エッグショック”時の306円を超え、過去最高値を更新しました。

【写真を見る】“エッグショック超え”タマゴ「1パック309円」過去最高値に名物タマゴサンド店も悲鳴 価格高騰いつまで【ひるおび】

価格高騰の原因は「鳥インフルエンザ」です。

今シーズンは、14道府県で21事例発生しています。（採卵鶏15事例・肉用鶏5事例・その他1事例）

殺処分された鶏は、2月20日に千葉県旭市で約8万羽、2月21日に岩手県金ケ崎町で約56万羽、3月5日に北海道安平町で約18.8万羽となっています。

この鶏インフルエンザにより、タマゴの市場への流通量が減少しています。

弁護士 八代英輝：

鳥インフルエンザについては、みなさん屋根を防御したりいろいろ工夫されてますけれども、やっぱり野鳥が入ってきたりとかはどうしてもあるみたいで、大変ですよね。

1度殺処分してしまうとまたタマゴを産むまで半年かかりますから本当に大変だと思います。

タマゴサンドが人気のお店では・・・

東京・銀座にある『喫茶アメリカン』を取材しました。

この店の名物の「スーパースペシャルタマゴサンド（1200円）」は、パンもタマゴもボリューム満点。大きな食パンの中や上にマヨネーズであえたゆで卵がたっぷり使われています。

試食した小沢光葵アナウンサー

「いやすごい量ですね。食パンがもちもちなのと、素朴なタマゴの味わいが口いっぱいに広がります。濃厚で美味しいですね。」

この店では、1日に約700個、日曜日は1000個ものタマゴを使用しているそうです。

ータマゴの価格の高騰で店にはどんな影響が出ていますか？

『喫茶アメリカン』オーナーシェフ 原口誠さん

「いやもう辛いですよ。7割以上がたまごサンドのお客様ですから、そこは本当に値上げになると困るんで、今こらえてるところですけれども。」

ーー10キロでどのくらいのお値段なんですか？

「1年前に3000円くらいで、今は4000円超えました。

また4月からきっと上がってくるでしょうね。」

ーメニューの値段は変えずにやり続けたいという思いですか？

「もう我慢するしかないなと思って。

まあちょっと上げられないですよね。タマゴ以外も全ての食材が値上がりになってるので、本当は上げなきゃいけないんだけど、やっぱり我慢してお客さんを喜ばせるためにやるしかないかなと思ってます。」

タマゴの価格 今後は？

また、タマゴの価格について、今後は鳥インフルエンザ以外にイラン情勢も影響するかもしれません。

農水省によると、飼料などのコストが上昇する可能性があるため、今後の動向を注視しているということです。

タマゴの価格は今後どのくらいまで上がると予想されるのでしょうか？

東京農業大学元教授の信岡誠治氏はー

「310円前後がしばらく続くだろう。ヒナがタマゴを産むようになる今年の後半くらいには、落ち着くのではないか」と話しています。

コメンテーター 朝日奈央：

私がよく買うタマゴは今のところ値段は変わってないんですけど、これから少しずつ上がっていくということですよね。

毎日食べるもので、消費する量もかなり多いと思うのでちょっと早めに落ち着いたらありがたいですよね。

弁護士 八代英輝：

エッグショックの時は液卵を使ったりブラジルから輸入したりと色々工夫もしましたけれども、そうなるのかもしれないですね。

（ひるおび 2026年3月18日放送より）