◇世界カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)

カーリング女子日本代表(ロコ・ソラーレ)が現地17日、オーストラリアに勝利、スコットランドに敗北で通算4勝2敗としています。

スコットランド戦では一進一退の攻防で最終第10エンドを前に3-3で並びます。小穴桃里選手のスーパーショットもありいい流れを作っていた日本でしたが、スコットランドも粘りを見せ、敗れました。

そのほかトップ争いをしていたスイスとカナダの一戦は2点ビハインドの第10エンドでカナダが2点を追加し試合は延長戦へ。最後はスイスが1点を奪い勝利しました。

4勝2敗の日本はトルコと並び5位タイとなっています。

▽17日結果

＜午前9時00分＞

スウェーデン 8-6 スコットランド

日本 7-2 オーストラリア

カナダ 9-6 イタリア

＜午後2時00分＞

韓国 12-7 トルコ

中国 6-1 アメリカ

イタリア 8-6 ノルウェー

スイス 11-9 デンマーク

＜午後7時00分＞

スイス 6-5 カナダ

韓国 12-3 オーストラリア

スウェーデン 7-4 アメリカ

スコットランド 4-3 日本

▽日本の日程結果＜予選リーグ＞14日 第1戦 ○ 6-3 スイス15日 第2戦 ○ 9-5 韓国15日 第3戦 ○ 10-9 ノルウェー16日 第4戦 ● 4-9 トルコ17日 第5戦 ○ 7-2 オーストラリア17日 第6戦 ● 3-4 スコットランド18日 第7戦 vs イタリア18日 第8戦 vs スウェーデン19日 第9戦 vs デンマーク19日 第10戦 vs 中国20日 第11戦 vs アメリカ20日 第12戦 vs カナダ