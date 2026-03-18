【カーリング】日本代表ロコ・ソラーレは通算4勝2敗で5位タイ トップ争いのスイスとカナダはスイスに軍配
◇世界カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)
カーリング女子日本代表(ロコ・ソラーレ)が現地17日、オーストラリアに勝利、スコットランドに敗北で通算4勝2敗としています。
スコットランド戦では一進一退の攻防で最終第10エンドを前に3-3で並びます。小穴桃里選手のスーパーショットもありいい流れを作っていた日本でしたが、スコットランドも粘りを見せ、敗れました。
そのほかトップ争いをしていたスイスとカナダの一戦は2点ビハインドの第10エンドでカナダが2点を追加し試合は延長戦へ。最後はスイスが1点を奪い勝利しました。
4勝2敗の日本はトルコと並び5位タイとなっています。
▽17日結果
＜午前9時00分＞
スウェーデン 8-6 スコットランド
日本 7-2 オーストラリア
カナダ 9-6 イタリア
＜午後2時00分＞
韓国 12-7 トルコ
中国 6-1 アメリカ
イタリア 8-6 ノルウェー
スイス 11-9 デンマーク
＜午後7時00分＞
スイス 6-5 カナダ
韓国 12-3 オーストラリア
スウェーデン 7-4 アメリカ
スコットランド 4-3 日本
＜予選リーグ＞
14日 第1戦 ○ 6-3 スイス
15日 第2戦 ○ 9-5 韓国
15日 第3戦 ○ 10-9 ノルウェー
16日 第4戦 ● 4-9 トルコ
17日 第5戦 ○ 7-2 オーストラリア
17日 第6戦 ● 3-4 スコットランド
18日 第7戦 vs イタリア
18日 第8戦 vs スウェーデン
19日 第9戦 vs デンマーク
19日 第10戦 vs 中国
20日 第11戦 vs アメリカ
20日 第12戦 vs カナダ