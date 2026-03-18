「あの舞台に立ちたい」

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こう願う選手が今年は例年以上に多いという。その舞台とは6月4日開幕の「全米女子オープン」だ。

同オープンは世界の女子ゴルファーが憧れる最高峰の大会。今年の会場は、会場100周年を迎えたリビエラ・カントリークラブ。2028年ロサンゼルス五輪男女ゴルフの舞台はゴルファーだけでなく、各界著名人にも愛されてきた名門コースだ。当地で開催された1948年の全米オープンを制したB・ホーガンは「リビエラの4番は全米有数のショートホールであり、私が最も好むもの」と言い、J・ニクラスは「リビエラの10番は全米で一番短く戦略性に富んだパー4であり、メジャー大会を開催しているコースの中で最も素晴らしいものの1つだ」と絶賛。近年はT・ウッズがホストを務め、2年前に松山英樹が優勝したザ・ジェネシス招待の会場として知られている。

ツアー関係者が言う。

「リビエラCCといえば、2023年大会が行なわれたぺブルビーチGLに並ぶ人気コース。五輪代表を夢見る若い選手にとっては2年後のロス五輪の会場というのも魅力です。国内予選会は4月20日に千葉（房総CC）で行なわれますが、エントリーは開始から10分で満員になりました。国内予選会の通過者は4、5人と狭き門です」

本戦に出場する道は他にもある。世界ランクだ。今年は3月23日付、5月25日付ランキングのどちらか75位以内なら夢の舞台に立てる。

最新ランキングでは「5人」

最新のランキングを見ると、国内ツアーを主戦場にする日本選手で圏内にいるのは以下の5人。

59位 河本結

61位 菅楓華

63位 荒木優奈

68位 神谷そら

71位 鈴木愛

菅は台湾で開催された新規大会に勝って16ランクアップ。初の海外メジャーの青ランプが灯った。

微妙な位置にいるのが76位桑木志帆と77位小祝さくらだ。今週の「Vポイント×SMBC レディスゴルフ」でランキングを上げたいところ。

「ですが、会場の紫CCすみれCは前週の試合と同じく距離（6731ヤード・パー72）が長い。男女の日本オープン開催コースで、女子の国内ツアーでは3指に入る難コースです。さくらは、左手首の手術明けで、出場資格を得ても米国へ行くか微妙。昨年のVポイントで通算3オーバー28位だった桑木にとっては今週が正念場。ここで出場資格を得ないと、次は大会10日前というギリギリでの75位以内を目指さなければならない。スケジュールを組むにも今週決めたいはずです」（前出関係者）

初の海外メジャーだった昨年の全米女子オープンは56位。今年はリビエラでリベンジできるか。

◇ ◇ ◇

盛況な女子ツアーと正反対なのが国内男子ツアーだ。衰退を加速させているのはJGTOかもしれない。ゴルフジャーナリストの宮崎紘一氏は取材を通して「JGTOから熱意も覚悟も見られなかったのは残念でならない」とバッサリやっている。いったいどういうことか。宮崎氏は何を見たのか。

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