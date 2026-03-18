◇大相撲春場所１１日目（１８日、エディオンアリーナ大阪）

西序ノ口１４枚目・森麗（もりうらら）が東同２０枚目・旭太陽（大島）に熱戦の末に押し倒されて、２勝４敗で負け越しが決まった。

立ち合いで２０歳下の旭太陽が勢いよく当ってきて後退したが、押し返し、前に出て攻めた。だが、体勢を崩した瞬間を狙われ「ああっ」と声を出しながら、土俵外へ。「負け越したくなかったので、前に出たら勝機があると思った。動きの中で前に出ようと思ったけど、体が追いつかなくて崩れてしまった」と悔しさをにじませた。

先場所で３８場所連続負け越しの自己ワースト記録に並んでいた。先場所の映像を見返し「前に出ていなかった」と反省。今場所は攻める意識を持ち、２勝３敗と踏ん張っていた。この日の朝、午前７時前に宿舎を出発する際、師匠の大嶽親方（元幕内・玉飛鳥）とばったり会った。普段は出発時間が早く、朝は顔を合わせる機会がほとんどないだけに「びっくりした」。師匠から「今日の一番、見てるからな。自信持っていけ」と送り出され、勇気をもらったが、惜しくも白星には届かなかった。

「森川」のしこ名で０３年名古屋場所で番付にしこ名が載ってから、史上ワーストとなる３８場所連続負け越しを喫した。デビュー以来１１３戦連敗で引退した競走馬・ハルウララにちなんでしこ名を改め、２００９年九州場所で勝ち越しを決めた。その後も全休は一度もなく、３８歳まで土俵に立ち続けているが、昭和以降で序ノ口以上の史上ワースト記録の３９場所連続負け越しとなった。

負け越し記録で注目されることについては「最初はちょっと嫌だったけど、ここまで来たらしょうがないなと思っている。相撲界でやってきた証し」と心境を明かした。記録で注目を浴びることで、応援してくれる人も増えたと実感している。「（負け越しが続く）７年は長いですね。あともう一番あるので、来場所につなげたい」。下を向くことなく、来場所も勝ち越しを目指していく。