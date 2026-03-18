「大物を咥えれば追いかけてもらえると思ってる犬、どんどん獲物がデカくなっていく」



【写真】お次はプラスチックのお皿

こんなポストをされたのはふてぶてしい犬（@beagle_0408）さん。



投稿には、シュシュ（髪留め）のような小物をくわえた姿から始まり、掃除用具や洋服、さらには羽毛布団まで――徐々に“獲物”が大きくなっていく犬さんの様子が写っています。



最初は片手で取り返せそうなサイズだったものが、いつの間にか両手でも大変そうな大物へ。



得意げな表情とともに堂々と運んでくる姿に、思わずクスッとさせられます。



「どんどんレベルアップしてるの最高」

「羽毛布団は強敵すぎる（笑）」

「これは追いかけるしかないですね！」

「誇らしげな顔がたまらない」



犬さんの愛らしさに悶絶する声が相次ぎました。お名前はふてちゃん、1歳で、イタズラ好きの甘えん坊だといいます。ポストをされたふてぶてしい犬さんにお話を伺いました。



――「何かを咥えて持ってくると追いかけてもらえる」と覚えたのは？



「イタズラすると追いかけっこができると学んだ時からだと思います」



――飼い主さんが“明らかに獲物がデカくなってきている…”と感じたのは？



「羽毛布団を寝室から引きずり出してきた時です」



――特に印象に残っている“獲物”は？



「自分のベッドですかね…匂いがついてるものに食いつきます」



――大物を咥えてきたとき、実際に追いかけてあげると？



「喜びます。遊んで！の意思表示です」



――「かまってほしいとき」の、かわいい行動は？



「イタズラで誘ってきます！ “憎かわいい”犬として、ぜひご覧ください」



どんどんスケールアップしていく“獲物”と、それを誇らしげに運ぶふてちゃん。イタズラも甘えも全力な姿は、まさに“憎かわいい”ですね。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）