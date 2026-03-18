テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠ほかにて放送中のTVアニメ『メダリスト』第22話「開幕」のあらすじと先行カット、予告映像が公開された。

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原作漫画の『メダリスト』は、2022年に「次にくるマンガ大賞2022」にてコミックス部門1位を受賞し、「第48回講談社漫画賞」にて総合部門等数々の賞を受賞。さらに2027年に劇場版の公開も決定している。

各ブロック大会の得点ランキングで、シード選手たちを抑えて2位となった亜昼美玖。彼女は今回いのりたちが訪れている新潟を拠点とし、コーチを務める鴨川洸平と振付師の白鳥珠那は、司の元クラブメイトで先輩だった。

公開された場面写真では、狼嵜光の鋭い眼光や打ち合わせをする結束いのりと明浦路司の姿などが確認できる。

さらに、3月28日9時より、東京ドリームパークにてスペシャルイベント「『メダリスト』のDREAMランタンby関電工」の開催が決定。本イベントには、春瀬なつみと大塚剛央が出演する。キャストによるトークショーのほか、来場者がランタンに思いを託す企画も予定されている。入場整理券に関する情報などの詳細は公式サイトにて。（文＝リアルサウンド編集部）