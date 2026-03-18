スマートフォンゲームアプリ『ちいかわぽけっと』の公式グッズ第2弾が、4月10日より発売されることが発表された。あわせて、東京・仙台・大阪・福岡・名古屋の全国5箇所でポップアップストア『ちいかわぽけっと POP UP STORE』が開催される。

【画像あり】フルーツとファンタジーなちいかわがラインナップ グッズ一覧

公式グッズ第2弾のモチーフは「フルーツ」と「ファンタジー」の2種類。

フルーツモチーフでは、マスコット、トレーディング缶バッジ、クリアファイル、スマホに貼れるサイズのステッカー、ハンドタオル、大きめトートバッグ、Tシャツ、L/S Tシャツがラインナップされている。

ファンタジーモチーフでは、トレーディングアクリルスタンド、クリアファイル、スマホに貼れるサイズのステッカー、ハンドタオル、大きめトートバッグ、Tシャツ、L/S Tシャツが用意される。

公式グッズオンラインストア『ちいかわぽけっとグッズストア』では、4月10日11:00より販売が開始される。

ポップアップストア『ちいかわぽけっと POP UP STORE』は、東京会場（東京ソラマチ 5F「スペース634」）と仙台会場（仙台PARCO/1 5F「PARCO FACTORY SENDAI」）が4月10日よりオープンする。

大阪会場（なんばマルイ 3F「イベントスペース」）は4月18日から、福岡会場（福岡PARCO 本館B1F「EVENTSPACE」）は4月29日から、名古屋会場（名古屋PARCO 西館5F「イベントスペース」）は5月16日からそれぞれ開催される。

ポップアップストアおよびオンラインストアでは、購入特典も用意されている。ポップアップストアで商品を購入した場合は「ちいぽけ オリジナルスタンプ Vol.2」がプレゼントされるほか、2,200円（税込）以上の購入で「ちいぽけ POP UP STORE専用ショッパー」が付与される。

さらに、オンラインストアおよびポップアップストアで2,200円（税込）以上購入した場合は「ちいぽけ ホームアイテムステッカー（桜の木）」が1枚プレゼントされる。このステッカーの裏面に記載されたシリアルコードを使用すると、ゲーム内で使えるホームアイテム「桜の木」を入手できる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）