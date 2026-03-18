警察や郵便局員を装い、被害者が目を離した一瞬の隙にキャッシュカードを「プラスチックの板」とすり替えるという、非常に悪質な手口の詐欺事件が、山形県鶴岡市で発生しました。

警察によりますと、今月2日、鶴岡市に住む70代の女性の自宅に、家電量販店の店員を名乗る男から「あなたのクレジットカードを使って買い物をしようとしている人がいる」と電話がありました。

その後、間髪入れずに警察官を名乗る男から「銀行口座も悪用されている可能性がある。これから郵便局員が向かうので待っていてほしい」と電話があり、女性は口座番号や暗証番号を正直に教えてしまったということです。

そして、ここからが驚きの手口です。

■カード→”プラ板”に

自宅を訪れた「郵便局員のサワダ」を名乗る男に、女性は言われるがままキャッシュカード3枚を差し出しました。男はそのカードを封筒に入れると、「封印をする必要があるので、判子を持ってきてください」と女性に話します。女性が判子を取りに行き、目を離したその一瞬の隙に、「すり替え」が行われていたのです。

玄関に戻った女性が封筒に封印の判子を押すと、男は封筒を置いたまま立ち去りました。その後、不審に思った女性が郵便局に確認したところ「サワダ」という局員はおらず、残された封筒を開けてみると、そこに入っていたのはキャッシュカードではなく、なんと「プラスチックの板」でした。

入れたはずのカードは、すり替えられていたのです。

すり替えをするのは、発覚を遅らせるためとみられます。

警察は、こうした手口を「キャッシュカード詐欺盗」と呼び、注意を呼びかけています。「カードが不正に利用されている」「口座を調べる」などという電話は詐欺を疑い、キャッシュカードを渡したり暗証番号を教えたりせずに、すぐに警察や家族に相談してください。