賞金総額28億円超、LIV出場権も アジア高額シリーズの魅力とは【インターナショナルシリーズ日本大会の見どころ】
アジアから世界へ―。男子ゴルフのアジアンツアーが、LIVゴルフとの契約により2022年から開催している『インターナショナルシリーズ』が、今年も4月からスタートする。シリーズ終了後のポイントランク上位選手には、来年のLIVゴルフ出場権が付与されるが、その“今季開幕戦”を務めるのが、4月2〜5日に千葉県のカレドニアンGCで開催される日本大会だ。本稿ではその見どころをテーマ別に紹介。今回はシリーズの基礎知識にフォーカスする。
〈スイング写真〉LIVで奮闘中 浅地洋佑、復活の要因は右ヒジだった
◇同シリーズは2022年、LIVゴルフを支援するPIF（サウジアラビア政府系ファンド）の出資によりスタートした。特徴は高額賞金で、通常大会は総額200万ドル（約3億1700万円）。サウジアラビアで行われる最終戦は500万ドル（約7億9400万円）に達し、全8大会の総額は1800万ドル（約28億6100万円）にのぼる。賞金に加え、もうひとつの大きな魅力がLIVゴルフへの道だ。シリーズ独自のポイントランキングが設けられており、上位選手には翌年の出場権が与えられる。実際、昨季の「マオタイ・シンガポールオープン」を制した浅地洋佑はランキング2位に入り、LIV出場権を獲得。今季は主戦場をLIVに移し、4試合で72万7750ドル（約1億1560万円）を稼いでいる。高額賞金とLIVへのルートが用意されていることから、フィールドのレベルは高い。今季初戦となる日本大会にも強豪が集結。国内勢がどこまで食い下がれるかも見どころのひとつだ。■予選ラウンドは無料で観戦が可能！？すでに大会のチケットも発売を開始。大会初日（2日）と2日目（3日）は、なんと入場無料（3日目、最終日は各日5000円）となっている。さらに4歳未満の子どもは4日間無料とあって、家族連れでの観戦も楽しめそう。大会は、多くの日本人ギャラリーの盛り上げにも期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
2026年 アジアンツアー開催日程
1位は14億円！ LIVゴルフ賞金ランキング
最新！ アジアンツアー賞金ランキング
海外の強豪選手も千葉に集結！ 迎え撃つ日本勢…一体誰が参戦する？
え…観戦無料！？ 世界の強豪が集まる大会の驚き“太っ腹情報”
◇同シリーズは2022年、LIVゴルフを支援するPIF（サウジアラビア政府系ファンド）の出資によりスタートした。特徴は高額賞金で、通常大会は総額200万ドル（約3億1700万円）。サウジアラビアで行われる最終戦は500万ドル（約7億9400万円）に達し、全8大会の総額は1800万ドル（約28億6100万円）にのぼる。賞金に加え、もうひとつの大きな魅力がLIVゴルフへの道だ。シリーズ独自のポイントランキングが設けられており、上位選手には翌年の出場権が与えられる。実際、昨季の「マオタイ・シンガポールオープン」を制した浅地洋佑はランキング2位に入り、LIV出場権を獲得。今季は主戦場をLIVに移し、4試合で72万7750ドル（約1億1560万円）を稼いでいる。高額賞金とLIVへのルートが用意されていることから、フィールドのレベルは高い。今季初戦となる日本大会にも強豪が集結。国内勢がどこまで食い下がれるかも見どころのひとつだ。■予選ラウンドは無料で観戦が可能！？すでに大会のチケットも発売を開始。大会初日（2日）と2日目（3日）は、なんと入場無料（3日目、最終日は各日5000円）となっている。さらに4歳未満の子どもは4日間無料とあって、家族連れでの観戦も楽しめそう。大会は、多くの日本人ギャラリーの盛り上げにも期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
2026年 アジアンツアー開催日程
1位は14億円！ LIVゴルフ賞金ランキング
最新！ アジアンツアー賞金ランキング
海外の強豪選手も千葉に集結！ 迎え撃つ日本勢…一体誰が参戦する？
え…観戦無料！？ 世界の強豪が集まる大会の驚き“太っ腹情報”