NHK大阪、情報バラエティー『ぐるっと関西おひるまえ』きょう最終回 23年間に幕 歴代MCによるトークも公開
NHK大阪放送局制作の情報バラエティー『ぐるっと関西おひるまえ』が18日に最終回を迎えた。
【写真】『ぐるっと関西おひるまえ』最終回に登場した元MCの河島あみる、太平サブロー、原田伸郎、八木早希
同番組は2003年4月にスタートした長寿番組。タレントの武田訓佳、荒山沙織アナウンサーがMCを務め、関西の話題、そして、料理・健康・趣味・文化・おでかけ情報などを生放送で伝えてきた。
最終回には、OSK日本歌劇団の男役トップスター・翼和希や落語家・桂福團治、シンガーソングライターのBOROが駆けつけた。レギュラー出演者の斉藤雪乃、はたあきひろ氏（ガーデニング研究科）、未生流笹岡家元・笹岡隆甫らがメッセージを寄せたほか、元MCの河島あみる、太平サブロー、原田伸郎、八木早希らによる思い出トークが公開された。
最後に武田が「各局のリポーターさん含め、皆さんで温かく関西の情報をお届けする番組。私自身も本当に大好きでした。愛してくださった皆さん、ありがとうございました」と感謝。そして、荒山アナは「あったかいスタッフの皆さん、見てくださってる皆さんのおかげで23年間、この番組育てていただいて本当にうれしいなと思います。終わっても忘れないでください」と呼び掛けた。
【写真】『ぐるっと関西おひるまえ』最終回に登場した元MCの河島あみる、太平サブロー、原田伸郎、八木早希
同番組は2003年4月にスタートした長寿番組。タレントの武田訓佳、荒山沙織アナウンサーがMCを務め、関西の話題、そして、料理・健康・趣味・文化・おでかけ情報などを生放送で伝えてきた。
最終回には、OSK日本歌劇団の男役トップスター・翼和希や落語家・桂福團治、シンガーソングライターのBOROが駆けつけた。レギュラー出演者の斉藤雪乃、はたあきひろ氏（ガーデニング研究科）、未生流笹岡家元・笹岡隆甫らがメッセージを寄せたほか、元MCの河島あみる、太平サブロー、原田伸郎、八木早希らによる思い出トークが公開された。
最後に武田が「各局のリポーターさん含め、皆さんで温かく関西の情報をお届けする番組。私自身も本当に大好きでした。愛してくださった皆さん、ありがとうございました」と感謝。そして、荒山アナは「あったかいスタッフの皆さん、見てくださってる皆さんのおかげで23年間、この番組育てていただいて本当にうれしいなと思います。終わっても忘れないでください」と呼び掛けた。