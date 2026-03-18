お笑いコンビ「おぎやはぎ」矢作兼（54）が、17日放送のBS日テレ「全国こだわり酒場 多幸飲み紀行」（火曜後9・54）に出演し、お笑い界の飲み会事情について明かした。

この日は声優の浪川大輔（49）がゲスト出演し、2人で飲みながら居酒屋トーク。料理を取り分けようとする浪川に、矢作は「芸歴40年の人に取ってもらうわけにはいかないんですよ」と恐縮した。浪川は子役時代から声優として活動している。

浪川は「昔、若いころ、お酒を1万杯くらい作りました。先輩たちの」と、若手時代の思い出を語った。矢作から「先輩たちがおごってくれるんですか？」と問われると、「割り勘なんですよ、声優って」と明かした。

矢作は「割り勘なのに気を遣わなくちゃいけないの？」と苦笑い。「お金の問題じゃないとは思うけど、割り勘で…」とさらに切り込もうとすると、浪川は「めっちゃ言うじゃないですか？」と肩をすぼめた。

矢作は「芸人の世界で割り勘はありえない」と断言。その理由として「芸人の場合は、先輩のギャラ、ハンパじゃなかったから」と、ギャラ格差を挙げた。

「とんねるず」を例に、「週に2回、収録がある。週に2回しか働かないんですよ。それでとんでもない金額のギャラ…」とぶっちゃけ話。浪川は相づちも打ちづらかったのか、「菜の花、おいしい！」と届いた料理に舌鼓を打ち、かわしていた。