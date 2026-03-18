◇第6回WBC決勝ラウンド 決勝 ベネズエラ3―2米国（2026年3月17日 ローンデポ・パーク）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているベネズエラは17日（日本時間18日）、米国との決勝を3―2で制して初優勝を飾った。大会MVPにはマイケル・ガルシア内野手（26＝ロイヤルズ）が選ばれた。

試合後、会見に出席したガルシアは「WBCで優勝するには、オマル（ロペス監督）が言ったように“最高のチーム”でなければならない。ドミニカには負けたけど、日本、イタリア、そして決勝でアメリカに勝った。自分たちは細かいプレーやディテールを徹底し続けた。それが優勝につながった」とスモールベースボールも駆使した緻密な野球で今大会を制したことに胸を張った。

昨季は球宴に初選出され、三塁手として初のゴールドグラブ賞を獲得したが、アクーニャ、アラエス、ペレスらと比較すると実績では劣る。それについても触れ「正直、自分はここにいるべき選手だとは思われていなかった。代表にふさわしくないと言う人も多かった。でもロペス監督が自分を選んでくれた。自分はやるべきことをやった。この経験をモチベーションにして、シーズンでも毎日ベストを尽くす。それが自分という選手を決めることになる」と誇らしげに語った。

昨年末に発表された世界野球ソフトボール連盟（WBSC）の世界ランキングでは日本が1位で台湾、米国がトップ3。ベネズエラは4位韓国に次ぐ5位だった。ガルシアはランキングについても言及し「自分たちは過信せず、ベネズエラには才能があり、野球が分かっていることを世界に示した。ランキングでは5位だったけどそれでいい。ランキングについては話し合っていない。自分たちが1位や2位、3位に入ることはないと思っていたから。ベネズエラは何も勝ったことがなかったから過小評価されていた。でも自分たちは強い。この若手とベテランの融合で、それを証明した。今日勝ったことで、新しいランキングでは1位がベネズエラ、2位が日本になることを期待している」と話した。

ガルシアは今大会7試合で26打数10安打の打率・385、1本塁打7打点と活躍。日本との準決勝では本塁打も放ち、米国との決勝では先制犠飛を放った。アクーニャとの1、2番コンビで打線をけん引し、優勝に貢献した。