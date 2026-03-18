シンガー・ソングライターのＧＡＣＫＴが１８日、都内で新規スマートフォンアプリ「ＰＯＰＯＰＯ」のサービス発表会に登壇した。

同アプリはカメラのいらないテレビ電話で、通話を始めると、アバターが画面上で会話をしている映像が流れる。ＧＡＣＫＴは西村博之氏、川上量生氏、庵野秀明氏とともに「ＰＯＰＯＰＯ株式会社」の取締役に就任した。

ＧＡＣＫＴは「ＫＡＤＯＫＡＷＡ」取締役、「ドワンゴ」顧問などを務める川上氏とは「２５年ぐらいの付き合い」といい、今回のアプリについても「手伝ってよ」と言われたことで参加した。「お互い全く友達がいなくて初めての友達になったのが彼でした」と明かしたが、川上氏は「何人かいましたけどね」と反論。するとＧＡＣＫＴは「友達はいなかったです。何て寂しい人なんだろうと（思った）」と楽しげに続けた。

ＧＡＣＫＴは川上氏との思い出について「東京に来てソロになって、当時誰も友達がいない状況の中で彼と出会った。３６５日のうち３６４日一緒にいたんですよ」とも明かした。「彼の歴史をずっと横で見てきた。今回も面白いことをやるんだろうな」と期待があったといい、新アプリを「今までにないＳＮＳ。使ってみてください、１度」と呼びかけた。

イベントには俳優の佐藤健も登壇した。