品格を示す行動に絶賛の嵐だ。第６回ＷＢＣは１７日（日本時間１８日）に米マイアミで行われ、ベネズエラが米国に３―２で競り勝ち、大会初制覇を成し遂げた。２大会ぶりの世界一奪還を目指した米国は、くしくも日本に屈した前回大会と同じスコアでの惜敗。今回もあと一歩のところで使命を果たせなかった。

優勝以外は眼中になかったはずだ。それだけに試合後のメダル授与式で、米国ナインの落胆ぶりは大きかった。受け取った銀メダルをすぐに外す選手もいた中、あるスーパースターの行動に注目が集まった。

話題となっているのは、この日の８回に一時同点に追いつく２ランを放ったブライス・ハーパー内野手（３３＝フィリーズ）だ。銀メダルを受け取るとすぐにベネズエラ代表ナインの輪に向かい、一人ひとりと握手を交わした。このシーンを大会公式Ｘなども投稿。「ＭＬＢネットワーク」のジョン・モロシ記者も自身のＸで「とても上品なジェスチャー」と敬意ある行動をたたえた。

また米全国紙「ＵＳＡトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者は試合後のハーパーのコメントを自身のＸで紹介。「誰だって金メダルを取りたいよ。でも、彼らがやってのけた。彼らがやったことすべてに敬意を表するよ。彼らは懸命に戦って、すばらしい試合をした。彼らに対して、敬意しかねぇよ」。同記者はその後の舞台裏として、時間を置いてＸをさらに更新。「ハーパーは敗北の後で涙を流した数人の選手の一人だった」と明かし、世界一奪還に燃えたスーパースターの真の姿を伝えた。