日本時間１９日午前３時に米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果、声明、参加メンバーの経済見通しや政策金利見通しが発表され、同１９日午前３時半にはパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の記者会見が行われる。市場では政策金利は現行の３．５０％－３．７５％に据え置かれることが確実視されており、声明、経済見通しや政策金利見通し、パウエル議長の会見が焦点となっている。米国とイスラエルが２月２８日にイランへの攻撃を開始して以降、原油価格が急騰している。こうした状況を受け、声明やパウエルＦＲＢ議長の会見で追加利下げに慎重な姿勢が示されれば、ドルが買われる可能性がある。



また、日本時間１８日午後９時半には２月の米生産者物価指数、同１８日午後１１時には１月の米製造業受注も発表される。２月の米生産者物価指数は、総合の大方の予想が前年比３．０％上昇、コアの大方の予想が前年比３．７％上昇となっており、総合、コアとも、前年比の伸びがそれぞれ前月の２．９％上昇、３．６％上昇から加速すると見込まれ、１月の米製造業受注は、大方の予想が前月比０．１％増となっており、前月比では２カ月ぶりに増加するとみられている。



さらに、日本時間１８日午後１０時４５分にはカナダ中銀（ＢＯＣ）理事会の結果も発表される。ＢＯＣ理事会で政策金利は現行の２．２５％に据え置かれることが確実視されている。



MINKABU PRESS

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