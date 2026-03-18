豪ドル堅調地合い維持＝オセアニア為替概況



昨日の利上げ後の振幅を経て、豪ドルはしっかりの展開。豪短期金利市場では5月の会合での3会合連続利上げを織り込む動きが広がっており、豪ドル高となっている。ドル高一服感も豪ドルの買いを支えている。今後の金融政策見通しについては明日の豪雇用統計を確認したいとの思惑もあり、上値での買いには少し慎重で、豪ドル/ドルの朝からのレンジは0.7100-0.7119にとどまっている。

豪ドル円は113.00円を挟んでの推移。堅調地合い維持も、ドル円の下げもあって上値が抑えられている。



NZドルはドル高一服を支えに堅調地合いを維持。朝からのレンジあ0.5851－0.5868にとどまっており、値動き自体は落ち着いている。NZドル円は93円台前半での推移。対ドルでのNZドル買いが支え。



＊今週の主な予定



豪州

03/17 12:30 中銀政策金利 （3月） 結果 4.1% 予想 4.1% 前回 3.85%

03/18 08:30 Westpac先行指数 （2月） 結果 -0.09% 前回 -0.05% （前月比）

03/19 09:30 雇用統計 （2月） 予想 2.0万人 前回 1.78万人 （雇用者数）

03/19 09:30 雇用統計 （2月） 予想 4.1% 前回 4.1% （失業率）

03/19 09:30 雇用統計 （2月） 前回 5.05万人 （正規雇用者数）

03/19 09:30 雇用統計 （2月） 前回 -3.27万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）



NZ

03/18 06:45 経常収支 （2025年 第4四半期） 結果 -59.84億NZドル 予想 -49.0億NZドル 前回 -83.65億NZドル

03/19 06:45 実質ＧＤＰ （2025年 第4四半期） 予想 0.4% 前回 1.1% （前期比）

03/19 06:45 実質ＧＤＰ （2025年 第4四半期） 予想 1.7% 前回 1.3% （前年比）

03/20 06:45 貿易収支 （2月） 前回 -5.19億NZドル



MINKABUPESS 山岡

外部サイト