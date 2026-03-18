静岡･御殿場市に住む70代の作業員の男性が、ウェブ会議アプリで知り合った相手から、投資を勧誘されたのをきっかけに、複数回にわたり、現金計約2800万円をだまし取られる詐欺被害に遭いました。



特殊詐欺の被害にあったのは御殿場市に住む70代の作業員の男性です。警察によりますと、男性は、2026年1月上旬、インターネットのバナー広告を通じウェブ会議アプリで知り合った相手から、「投資のことは私が責任をもってアドバイスします」「私の言う通りにやれば間違いなくお金を増やせます」などと投資を勧誘されました。男性は、相手の指示に従い、自分名義の暗号資産口座を作成し、2月中旬までのの間、複数回にわたり、相手の管理下に置かれた暗号資産口座に、現金計2800万円を振り込むなどしてだまし取られたということです。



警察は、特殊詐欺事件として捜査するとともに、「SNSで知らない相手から投資の話が出たら詐欺」「『お金が増える』『必ずもうかる』は詐欺」「暗号資産の口座のID･パスワードを要求されたら詐欺」などと注意を呼びかけています。