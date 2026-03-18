元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーのメイク動画に反響が集まっている。

１８日までにインスタグラムで「すっぴんからメイク完成まで ずっとやってみたかったメイク動画作ってみました」とつづり、すっぴんからメイク完成までを撮影したメイク動画を公開。

「ナチュラルメイクが好きなのでプライベートではファンデーションを使わないのと、中顔面の長さをちょっとでも軽減できるように涙袋は大切にしてます！求心顔の印象を和らげるためにアイラインは目尻だけ 実感できる変化重視なので細々したことはあまりしません笑時短を心がけてメイク時間はいつも１５分くらい まつげは月１でパーマかけてます」と説明した。

「メイク道具はいろんなプロの方におすすめを聞いて少しずつ揃えているのでラインナップもバラバラだし、完全になくなるまで使い続ける派なのでお見苦しいものもありますがなにとぞ...」と添えた。

この投稿にファンからは「素晴らしいです、そしてスッピンもメイク後もとにかく美しいです」「スッピンもかわいい」「元が良いから化粧したら一段と素敵ですね」「美しい方がもっと美しくなりました」「すっぴんもめちゃ可愛すぎ」「スッピンのポテンシャル」などのコメントがあがっている。