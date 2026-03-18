ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 神戸港ポートアイランド西海岸で海上自衛隊の練習艦・かしまとしまか… 神戸港ポートアイランド西海岸で海上自衛隊の練習艦・かしまとしまかぜ、訓練支援艦・てんりゅうの一般公開 神戸港ポートアイランド西海岸で海上自衛隊の練習艦・かしまとしまかぜ、訓練支援艦・てんりゅうの一般公開 2026年3月18日 15時2分 スポーツ報知 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 神戸港ポートアイランド西海岸で１８日、海上自衛隊の練習艦・かしまとしまかぜ、訓練支援艦・てんりゅうの一般公開が行われ、多くのファンが詰めかけた。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【写真】生島ヒロシが１年ぶりに復帰 文化放送でパーソナリティー番組始まる ＮＨＫ・井上樹彦会長、報道局チーフ・ディレクター逮捕を謝罪「事実関係を早急に確認した上で厳正に対処を行いたい」 占いインコＷＢＣ優勝予想的中！ 那須どうぶつ王国の「オリビア」 関連情報（BiZ PAGE＋） リペア工事, 仏壇, 訪問介護, 京王線, 葬祭, ホテル, グループウェア, 井の頭線, 長野, 横浜