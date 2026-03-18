神戸ポートアイランド西海岸で一般公開された海上自衛隊の練習艦かしま（左）としまかぜ（右）（カメラ・渡辺　了文）

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　神戸港ポートアイランド西海岸で１８日、海上自衛隊の練習艦・かしまとしまかぜ、訓練支援艦・てんりゅうの一般公開が行われ、多くのファンが詰めかけた。