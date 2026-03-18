タレントの杉浦太陽が１８日、都内で行われたトヨタ自動車の子ども見守りＧＰＳ「ＳａｙｕＵ（サユー）」新モデル発表会に出席した。

５児の父としての日常について「ドタバタですね」と笑い飛ばした。長男が高校生、次男が中学生、三男が小学生。一番大変な時間帯には「朝」を挙げ、「朝ご飯を食べさせて、着替えさせて、送り出すまで１分単位で刻んでいますね。一番下（次女）はまだ０歳なので今日は２時、４時、５時半、６時半とミルクをあげました。でも、７時過ぎには学校の準備が始まる」と苦笑いで振り返った。

同商品の新モデルは、バッテリー容量を倍増。左右確認検知や走行検知など、トヨタならではの交通安全機能が付いているのが特徴だ。保護者のスマホとの間で通話もできる。従来商品は安全ピン型ケースと腕時計バンドを展開していたが、ランドセルに付けやすいカラビナケースに変更した。杉浦は「妻（の辻希美）、絶賛ですよ。交通安全も配慮してチャットも電話もできる。ありがたいですわ〜。安心安全がブラッシュアップされるのは、親としてはうれしい」と話した。

イベントでは、同商品をランドセルに付けた７歳の子役が会場の外に出かけ、チャット機能で連絡を取り合う場面もあった。当初は「着いたかな？」と漢字で送る予定だったが、杉浦が「漢字が読めないかな？」と機転を効かしてひらがなで送信。パパらしい気遣いに会場からは「お〜！」と歓声が上がり、司会者も「さすがパパですね」と絶賛した。

帰ってきた子役に対して「漢字分かる？『一』とか『十』とか」と質問し、「どんどん（チャット機能の会話に）漢字が増えていくのも子どもの成長が分かっていいですよね」と語った。