相田翔子、関西ローカルで「ゼニ儲け」ポーズ Wink時代を振り返る
歌手で俳優の相田翔子が、きょう18日放送のMBSテレビ『ゼニガメ』（後8：00〜9：58 ※関西ローカル）に出演する。
【写真】相田翔子、ゼニ儲けポーズを披露
ナインティナイン・矢部浩之とメッセンジャー・黒田有が、関西の行列店や繁盛店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー番組。今回は、創業100年を超える 京都の老舗、10店舗を番組が調査し、「最も歴史が古いのはどの店舗か」をスタジオで予想する。
番組初登場の相田翔子は、一世を風靡したアイドルデュオ・Wink時代を振り返る。極度の緊張しいと明かす相田が、苦手なバラエティー番組に出演するようになったきっかけとは。
■出演者
矢部浩之（ナインティナイン）、黒田有（メッセンジャー） 、
盛山晋太郎（見取り図）、
ゲスト：東野幸治、相田翔子、丸山桂里奈
アシスタント：山崎香佳（MBSアナウンサー）
VTR出演： さゆり（かつみ・さゆり）、ツートライブ（たかのり、周平魂）
【写真】相田翔子、ゼニ儲けポーズを披露
ナインティナイン・矢部浩之とメッセンジャー・黒田有が、関西の行列店や繁盛店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー番組。今回は、創業100年を超える 京都の老舗、10店舗を番組が調査し、「最も歴史が古いのはどの店舗か」をスタジオで予想する。
■出演者
矢部浩之（ナインティナイン）、黒田有（メッセンジャー） 、
盛山晋太郎（見取り図）、
ゲスト：東野幸治、相田翔子、丸山桂里奈
アシスタント：山崎香佳（MBSアナウンサー）
VTR出演： さゆり（かつみ・さゆり）、ツートライブ（たかのり、周平魂）