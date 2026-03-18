青柳文太郎さん死去、芋洗坂係長が追悼 縁を明かす「悲し過ぎて受け止められないです」
お笑いタレントの芋洗坂係長（58）が17日、自身のインスタグラムを更新。2月16日に虚血性心疾患のため70歳で死去した俳優の青柳文太郎さんを追悼した。
【写真】「悲し過ぎて受け止められない」芋洗坂係長が投稿した在りし日の青柳文太郎さん
芋洗坂係長は「悲し過ぎる訃報が届きました」と書き出し「昔、働いていたお店の先輩で、俳優としても大先輩。ひと回りも年下の私と同じ目線で話してくださり、よく飲みにも連れて行っていただいた大好きな先輩」と悼んだ。
「家電量販店のCMなどでもずっと活躍されていて、最近はケンミン刑事にも出られていて嬉しく拝見していたのに、あまりにも突然な、、、」とショックを隠せない思いをつづった。
最後に「青柳文太郎さんのご冥福を心よりお祈り致します。悲し過ぎて受け止められないです」と結んだ。
青柳さんが所属していた俳優生活協同組合は17日公式サイトで、「令和8年2月16日（月）、虚血性心疾患のため永眠いたしました」と発表。通夜、葬儀は親族の意向で、近親者のみで執り行った。
青柳さんは1955年4月2日生まれ。福島県出身。NHK大河ドラマ『徳川家康』、TBS『渡る世間は鬼ばかり』、フジテレビ『HERO』に出演したほか、日本テレビ『秘密のケンミンSHOW極』でケンミン刑事を演じた。
【写真】「悲し過ぎて受け止められない」芋洗坂係長が投稿した在りし日の青柳文太郎さん
芋洗坂係長は「悲し過ぎる訃報が届きました」と書き出し「昔、働いていたお店の先輩で、俳優としても大先輩。ひと回りも年下の私と同じ目線で話してくださり、よく飲みにも連れて行っていただいた大好きな先輩」と悼んだ。
「家電量販店のCMなどでもずっと活躍されていて、最近はケンミン刑事にも出られていて嬉しく拝見していたのに、あまりにも突然な、、、」とショックを隠せない思いをつづった。
青柳さんが所属していた俳優生活協同組合は17日公式サイトで、「令和8年2月16日（月）、虚血性心疾患のため永眠いたしました」と発表。通夜、葬儀は親族の意向で、近親者のみで執り行った。
青柳さんは1955年4月2日生まれ。福島県出身。NHK大河ドラマ『徳川家康』、TBS『渡る世間は鬼ばかり』、フジテレビ『HERO』に出演したほか、日本テレビ『秘密のケンミンSHOW極』でケンミン刑事を演じた。