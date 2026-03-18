WBC(ワールドベースボールクラシック)ではエースとして侍ジャパンを支えた山本由伸投手がドジャースに合流後インタビューに応じました。

WBCを終えて「チームとしてはすごく悔しい結果に終わってしまいましたけど、それを抜きにして、僕のコンディションで言えば、すごく順調に来ていると思いますし、本当に順調に進んでいるので、次、オープン戦でもう1試合投げて、もっともっと調子を上げていければなと思います」と調子はいいといいます。

年下の選手の活躍には「(郄橋)宏斗(23歳)もそうですけど、金丸(夢斗)くん(23歳)だったり、サポートメンバーで来てくれたメンバーもそうですけど。また新しく一緒にできた選手がいたのですごく嬉しく思いましたし、また頑張ろうと思いました」と話しました。

別れ際には「また一緒にできるようにシーズンを頑張ろうと。そういった感じです」と声をかけたそうです。

約半月ぶりのチームの合流に「ミギー(ミゲル・ロハス)とか、バズーカ(ブルスダー・グラテロル)もすごくハッピーそうに。またチームメートのこともすごく大好きなので、再会できて、また頑張ろうと思いました」と笑顔を見せました。