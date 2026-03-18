キャリア18年目のラッセル・ウェストブルックがシーズン通算アシスト数で歴代トップ5入り

サクラメント・キングスは、3月18日（現地時間17日）にホームのゴールデン1・センターでサンアントニオ・スパーズを迎えるも、一度もリードできずに104－132で完敗を喫した。

18勝52敗でウェスタン・カンファレンス最下位にいるキングスは、すでにプレーイン・トーナメント出場への可能性が消滅。現状で、フランチャイズ史上ワースト3位の戦績となっている。

そうした中、スパーズ戦ではマクシーム・レイノーがゲームハイの32得点に9リバウンド3アシスト、ニーク・クリフォードが15得点8リバウンド7アシストと新人デュオが活躍。

また、先発ポイントガードを務めるラッセル・ウェストブルックが、約25分の出場で10アシストを配球してチームメートたちの得点機会を演出。37歳のベテランガードは、レギュラーシーズン通算アシスト数を1万343本へ伸ばした。

これで、ウェストブルックはマーク・ジャクソン（元インディアナ・ペイサーズほか／1万334本）、スティーブ・ナッシュ（元フェニックス・サンズほか／1万335本）を抜き、NBA歴代5位へ順位を上げた。

キャリア18年目の今シーズン。ウェストブルックは63試合へ出場し、平均15.2得点5.5リバウンド6.6アシスト1.3スティールと、低迷するチームで奮戦している。



5TH-MOST ASSISTS ALL-TIME FOR RUSS 🔥

Westbrook moves past Steve Nash 💯 pic.twitter.com/sVbdqmO9sg

- NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 18, 2026

【動画】スパーズ対キングス戦のハイライト





