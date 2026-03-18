視界スッキリ！「うなじ」をほぐして疲れ目解消マッサージ


【画像で見る】「首と頭をつなぐ筋肉」をほぐして視界スッキリ！

卒園・卒業、入学準備など、なにかと調べ物や手続きが増える3月。気づけばスマホやPCを長時間凝視していて、「目がどんより重たい」「奥の方がズーンと痛い……」なんてこと、ありませんか？

そんな目のお疲れモードを放置すると、顔のたるみや首のコリまで加速させてしまうかも。そこで今回は、矯正のスペシャリスト・清水ろっかん先生に、目の不調を根本から整える「ろっかん式・うなじほぐし」を教えてもらいました。

目から離れた「後頭部」をほぐすだけで、驚くほど視界がクッキリ！忙しい毎日の合間にできる簡単セルフケアで、新年度をスッキリした表情で迎えましょう。

清水ろっかんさん


教えてくれたのは▷清水ろっかんさん

体幹・眼圧・美容矯正サロン「ろっかん塾」院長。姿勢や目の不調を整える「ろっかん式矯正」を確立し、支持を集めている。『眼圧がみるみる下がる ろっかん式眼筋ほぐし』（宝島社）など著書多数。

■後頭下筋群を緩める「うなじほぐし」

首と頭をつなぐ筋肉。


ガチガチに凝った後頭下筋群を押しながら揺らしてほぐす動き。緩んだあとは頭頂に向けてリフトアップ！

■【準備におすすめ】うつむき首リカバリー

首の前側にある舌骨筋を刺激するトレーニング。ここを鍛えると首の前後の筋バランスが整い、後頭下筋群の凝りがほぐれやすくなる。

【準備におすすめ】首の前側にある舌骨筋を刺激するトレーニング


やり方

手のひらのつけ根をあごに引っかけて、両手を顔に当てる。そのまま、あごを胸に近づけるように引きながら、手で軽く押し上げて10秒キープ。終わったあと、首がスッと伸びる変化を味わって。

■うなじほぐし

1．手を組み首のつけ根に親指を当てる


1．手を組み首のつけ根に親指を当てる

両手を組み、左右の親指をそれぞれ、首のつけ根のくぼみに当てる。頭を軽く支えるようにしながら、親指の位置を安定させる。

2．親指で左右各4カ所を順に押しながら揺らす


2．親指で左右各4カ所を順に押しながら揺らす

親指で首のつけ根のくぼみを押しながら、10秒縦に揺らす。続いて外側へ親指の位置をずらして繰り返し、左右各4カ所をほぐしていく。

3．後頭骨に親指を引っかけ前に押し上げる


3．後頭骨に親指を引っかけ前に押し上げる

親指を後頭骨の下側に引っかけ、頭を左右から軽く押す。あごを引き、前に向かって頭を押し上げるように圧をかけ、10秒キープする。

＊　＊　＊

手を組むことで安定し、親指で押しやすくなりますね。目から少し離れた場所ですが、終わった後は目の周りがスッキリし、気分が軽くなりました！

撮影／布川航太　モデル／中野優香　ヘア＆メイク／斉藤節子　イラスト／渡邉美里　編集協力／及川愛子

文＝徳永陽子