【WBC】「一理あるが“言い訳”に聞こえてしまう」松坂大輔氏の敗因分析に韓国メディア反応「日本の大惨事、元祖・怪物投手の嘆き」

6回目を迎えたWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で日本が初めて準決勝進出を逃し、準々決勝で敗退した衝撃の余波が広がっている。

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井端弘和監督は辞任の意向を示し、大谷翔平をはじめとする代表選手たちはSNS上で相次いで“謝罪文”を投稿した。逆転本塁打を浴びた伊藤大海に対しては誹謗中傷が殺到し、日本プロ野球選手会が法的措置を検討する事態にまで発展している。

今大会の“失敗要因”に対する分析が各所で進むなか、元祖・怪物投手の松坂大輔氏が口を開いた。韓国メディア『OSEN』が「“時差適応が問題だった” では韓国戦はなぜ？日本の大惨事、元祖・怪物投手の嘆き…本当に重要なことは別にあった」と見出しを打ち、彼の発言に注目している。

3月16日にテレビ朝日系『報道ステーション』に出演した松坂氏は、「野手陣はホームランを多く打って力強さを見せてくれたが、やはり日本の強みは投手陣だと思う。コンディションが上がっていない選手もいたが、日本の投手陣の実力はこんなものではない、と悔しい思いで見守っていた」とし、「投手たちはもう少し自信を持ってほしい。カウントの問題もあるが、打者を警戒するあまりボール先行になる場面が目立った。もっと攻撃的な姿勢を持ってほしい」と伝えた。

日本は15日、米マイアミのローンデポ・パークで行われたWBC準々決勝のベネズエラ戦で5-8の逆転負けを喫した。4回まで5-2とリードしていたが、先発の山本由伸が降板した後、リリーフ陣が6失点と崩れた。日本がWBCで8失点を喫したのは今回が初めてだ。これまでの最多失点は6点で、計6試合あった。1次ラウンドの韓国戦も8-6で勝利こそしたが、投手陣が意外にも苦戦を強いられていた。

伊藤大海（写真提供＝OSEN）

ただ、松坂氏は韓国戦については触れずベネズエラ戦に焦点を当て、「負けたから言うわけではないが、時差調整の問題があった。日本で1次ラウンドを戦ったわずか3日後にアメリカで試合をするのは非常に困難だ。自分も経験があるが、時差ぼけの中でプレーするのは体の負担が大きい。時差調整のための時間がもう少しあればよかった」との見解を示した。

実際、日本は10日に東京ドームで行われたチェコ戦を最後に1次ラウンドの日程を終え、マイアミへと移動した。日本が13時間の時差があるマイアミへ長距離移動を強いられた一方で、ベネズエラは1次ラウンドからローンデポ・パークで試合を行っていた。韓国と日本はいずれも11日にマイアミに到着し、それからわずか3〜4日で試合に臨むという強行軍だった。

コンディション調整の面で、ベネズエラが日本より有利だったのは事実だ。2006年と2009年のWBCで2大会連続MVPに輝き、日本を優勝に導いた松坂は、メジャーリーグでも8シーズンを戦い抜いた。時差調整の難しさを誰よりも知る彼の意見には一理あるが、結果が出た後では「言い訳」に聞こえてしまうのも事実だ。

前回の2023年大会も準々決勝までは日本で行われたが、その5日後にはアメリカで準決勝が行われており、日程自体は今年と大きく変わらない。

時差調整の話が後輩たちを庇うためのものだとするなら、より重要な指摘はその次にあった。それは「ピッチクロック」だ。

今回のWBCではメジャーリーグのピッチクロック規定が適用され、投手は走者がいない場合は15秒以内、走者がいる場合は18秒以内に投球しなければならない。NPBではまだ導入されておらず、このルールに慣れていない日本人投手の投球リズムが狂わされたというのだ。2月から代表合宿で準備を進めてきたとはいえ、実戦は別物だった。

松坂大輔氏（写真提供＝OSEN）

ベネズエラ戦で手痛い一打を浴びた隅田知一郎、伊藤、種市篤暉はいずれもNPBの投手だ。松坂は「日本でプレーする選手は普段ピッチクロックがない環境にいるため、なかなか自分のタイミングで投げられなかったり、同じテンポになってしまったりしていた。今後、国際大会で勝ち抜くためにも、（日本でも）ピッチクロック導入は必要ではないか」と述べ、世界の野球の潮流から取り残されたNPBの制度的な問題を突いた。メジャーリーグは2023年から、韓国KBOリーグは2025年からピッチクロックを施行している。

松坂の提言はこれだけにとどまらない。もう一つの重要な議題として、彼は公式球の問題を挙げた。

アメリカ、日本、韓国の公式球は、同じボールと言えどもその差は大きい。メジャーリーグの公式球は日本や韓国のボールよりも表面が滑りやすく、縫い目（山）があまり高くない。投球において指先で縫い目を弾く感覚は非常に重要だが、メジャーリーグのボールは手から抜けるような感覚があり、投げるたびに違和感が生じる。

この問題を指摘した松坂は、「世界的にボールを統一することは、野球界における大きな課題の一つだ」と強調していた。

（記事提供＝OSEN）