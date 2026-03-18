GLAYの公式Instagramが更新。全国ツアーを前にサポートメンバーを含めた全員での気合を感じる集合ショットが披露された。

【写真】TERUのピンクチェック衣装が印象的な“チームGLAY"の気合たっぷりの集合ショットを公開

■”チームGLAY”の最強メンバーが並び、気合たっぷりの様子にファン歓喜

GLAYは、3月17日に東京・Zepp DiverCity TOKYOでライブ『GLAY HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 in Zepp DiverCity “Zead Or Zlive”』を開催。この公演は、2025年12月3日にリリースされたシングル「Dead Or Alive」の連動企画として、CD購入者のみが参戦することができるというプレミアムなステージだ。同時に、3月20日からスタートする全国ホールツアー『HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 “GLAY-complete BEST”』に向けての、前哨戦とも言える一夜をファンに届けた。

本投稿では「『HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 in Zepp DiverCity “Zead Or Zlive”』Thank you!!!」と感謝のメッセージが綴られ、ライブを終えたばかりのメンバーたちが揃った集合写真が公開された。ひと際目を引くのは、TERUの姿だ。ロックの象徴ともいえるクールな黒ベースに、大胆なピンクチェックを効かせたスタイリングは、ファンの間でも「珍しい」と話題にあがるほど。まさに”激レア”なビジュアルだ。さらに、オーバーサイズのロンTに黒ハットを深く被ったHISASHIや燃えるように赤いシャツに黒ジャケット姿のTAKURO、濃紺でまとめたコーデのJIROが並んでいる。そして、スティックを持ったドラマーのTOSHI NAGAIと両手を前で合わせて視線外しているキーボーディスト・村山☆潤の姿も。サポートメンバーを含めた6人での気合を感じる1枚だ。

SNSには「かっこいいし、衣装可愛い」「ピンクチェックかっこかわいい」「チェック、新鮮で素敵」「ピンクチェック似合いすぎ」「早く会いたい！」「みんなかっこいい」とファンからの熱いコメントが集まっている。

■メンバーの後ろ姿を写したカウントダウンショットも公開中

公式Instagramでは、ツアー『HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 “GLAY-complete BEST”』のカウントダウン投稿も進行中。

5日前はハッシュタグ「#最高の夜を約束しよう」を付けてTAKUROの姿が、4日前は「#派手にいこう」と添えてHISASHIのカットが公開。さらに、3日前は「#最高の笑顔で会おう」というメッセージと共に大きく両腕を広げたTERUの躍動感あふれるバックショット、2日前には「#全力でかかってこい」と力強い言葉とともにJIROの姿が披露された。刻一刻と迫るツアーへの興奮を煽る投稿にファンの熱気も高まっている。