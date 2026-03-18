18日15時現在の日経平均株価は前日比1429.21円（2.66％）高の5万5129.60円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1478、値下がりは85、変わらずは23と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を385.06円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が178.89円、東エレク <8035>が116.32円、ファストリ <9983>が75.41円、信越化 <4063>が43.95円と続く。



マイナス寄与度は32.89円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が4.68円、イビデン <4062>が4.55円、ソニーＧ <6758>が4.51円、レーザーテク <6920>が1.74円と続いている。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は海運で、以下、石油・石炭、電気・ガス、卸売、非鉄金属、空運と続いている。



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