環境省は、絶滅の危険度を客観的に評価するレッドリストを公表しました。国の特別天然記念物「トキ」について、もっとも深刻な『絶滅危惧IA類』から『絶滅危惧IB類』に引き下げました。



環境省のレッドリストはおおむね5年ごとに見直され、今回は鳥類・爬虫類・両生類が対象です。国の特別天然記念物「トキ」は、3段階ある絶滅危惧の中で『絶滅危惧IA類』から『絶滅危惧IB類』に1段階引き下げました。



トキは、佐渡市で2008年から放鳥が始まり、2024年12月末時点で佐渡の野生下には放鳥個体133羽、放鳥個体を親とする野外生まれの個体が443羽の計576羽が生息すると推定されています。5月には、石川県能登地域にある羽咋市で本州で初めてとなるトキの放鳥が行われます。