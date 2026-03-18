北海道におけるバスケットボールの聖地・北海きたえーるがより魅力的なアリーナになりそうです。

レバンガ北海道は3月18日(水)、ホーム北海きたえーるの指定管理者である北海道スポーツ協会と連携・協力に関する協定を結びました。



この協定は、両者の知見と経験を活かし、北海きたえーるの価値をさらに高めるために締結されたもので、レバンガがきたえーるの管理運営にも参画することになりました。会見の中で、レバンガが施設内のカフェの運営を行うことも発表されました。



レバンガ北海道の折茂武彦代表は、「北海きたえーるは現役時代数えきれない試合をしてきた大切なホームコート。単に試合を開催するだけでなく施設の価値を高め、多くの方がより快適で楽しめる空間を作っていきたい」と抱負を語りました。

バスケットボール界では今年9月から、現行のＢリーグを革新したリーグ「Ｂプレミア」が開幕します。このＢプレミア開幕に合わせて、北海きたえーるには約360平米のラウンジがアリーナ１階に設置されます。このラウンジで提供される温かい飲食物は、レバンガが施設内で運営するカフェで作られることが想定されています。

レバンガと北海きたえーるは、Bプレミア２シーズン目となる2027年秋に合わせて、スイートルームも設置する予定です。