難治性の血液がん「成人Ｔ細胞白血病リンパ腫（ＡＴＬ）」の再発予防を目的としたワクチンを、国立病院機構九州がんセンター（福岡市）などのチームが開発した。

寛解した患者に特殊な細胞を投与し、免疫システムを活用してがん細胞だけを破壊する。数年以内の実用化を目指しており、治験を続けるため、クラウドファンディング（ＣＦ）で資金を募っている。

ＡＴＬは、国内の推定感染者数が１００万人前後とされる「ヒトＴ細胞白血病ウイルス１型（ＨＴＬＶ―１）」の感染者のうち、５％程度が発症する。感染した細胞ががん化し、増殖するのが原因で年間約１０００人が亡くなっている。治療には抗がん剤による化学療法などがあるが、多くの患者が１年以内に再発しているという。

チームは、ＡＴＬでがん化した細胞の表面に現れるたんぱく質「Ｔａｘ」に注目。正常な細胞にはなく、がん細胞を見分ける目印になると考えた。

開発したワクチンは、Ｔａｘに似た分子を人工的に合成し、患者の血液から培養した免疫細胞の一種「樹状細胞」に付着させた上で、注射で投与する。樹状細胞はウイルスやがん細胞などの異物の目印をリンパ球に示し、免疫を活性化させる役割があり、「免疫の司令塔」とも呼ばれる。今回は標的がＴａｘであることをリンパ球に命令し、がん細胞を「狙い撃ち」させる。

研究は約２０年前から国の支援を受けて進めてきた。２０２１年に始まった最終段階の治験は患者計３４人が対象。同センターや東京大医科学研究所付属病院（東京都）、長崎大病院（長崎市）などで行い、すでに２７人が参加したが、ワクチンの製造費用は１人数百万円に上る。資金が不足し、ＣＦで賄うことにした。

初期段階の臨床研究では、ワクチンを打った患者９人に重篤な副作用は確認されていない。十数年にわたって寛解を維持できたケースも出ており、長期の効果が見込める可能性がある。

チームを率いる同センター血液・細胞治療科の末広陽子部長は「がんにかかっても患者が元気で過ごし、人生を楽しめるよう、治療の選択肢として確立したい」と話している。

ＣＦは２月に始め、最初の目標額５００万円を突破。次は１０００万円を目標にしている。３月末まで、専用サイト（https://for-good.net/project/1003096）で受け付ける。また、チームは治験に参加を希望する患者も募集している。問い合わせは同センター（０９２・５４１・３２３１）へ。