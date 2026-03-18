甲子園で春夏３回の優勝を果たし、名伯楽として知られる帝京（東京）前監督の前田三夫さん（７６）の教え子２人が、１９日開幕の第９８回選抜高校野球大会で初めて指揮を執る。

初出場の帝京長岡（新潟）と１６年ぶりに挑む帝京の両監督は、ともに高校時代に培った「帝京魂」を胸に躍進を誓っている。（河内勇弥、小川朝煕）

「甲子園で教え子２人の雄姿を見られるなんて、こんな幸せなことはない」

１９７２年から半世紀ほど監督を務めた前田さん。８９年夏に初制覇し、帝京を「東の横綱」と称されるまでの強豪に育てた。かつて指導した帝京長岡の芝草宇宙（ひろし）監督（５６）、帝京の金田優哉監督（４０）の采配を楽しみにする。

高校入学時の芝草監督は体の線が細く、昼休みに前田さんと一緒に山盛りの白米や生卵３個などを食べる「食トレ」に励んだ。全体練習後もウェートトレーニングや水泳などで鍛えられた。エースに成長し、３年生だった８７年夏の甲子園ではノーヒットノーランも達成。４強入りに貢献した。卒業後はプロ野球の日本ハムなどでも活躍した。「一人では逃げたくなるような厳しい練習をしたからこそ、勝つことを本当に楽しめるようになった」と振り返る。

引退後、母校の外部指導者を務めた芝草監督は、前田さんの紹介で２０２０年から帝京長岡を率いる。機動力を生かして昨秋の北信越大会で優勝し、念願の甲子園切符をつかんだ。芝草監督は「恩師に甲子園で堂々とプレーする姿を見てもらいたい」と意気込む。前田さんは「投手も良いし、試合展開に応じて積極的に選手を動かしている」と期待する。

２１年に勇退した前田さんの後継者が金田監督だ。０２年夏の甲子園でベスト４まで進み、０３年には主将を務めた。大学卒業後の会社勤務を経て、母校のコーチとしても１０年ほどにわたって前田さんから薫陶を受けた。

春夏通じて２７回目の甲子園出場となる名門の監督には重圧もある。２３年秋の都大会１次予選で敗退すると、前田さんに電話で助言を求めた。「落ち込んだり、焦ったりする必要はない。明日から頑張ればいい」と励まされた。

伝統の強打を磨いて昨秋の都大会を制し、涙があふれた。金田監督は「（甲子園に）出て終わりのチームではない。前田監督から引き継いだ勝利への執念を見せたい」と語る。

帝京は開幕戦で昨夏覇者の沖縄尚学（沖縄）と、帝京長岡は大会第５日に東北（宮城）と対戦する。前田さんは「勝っても負けても今までの練習の成果を出してくれればいい」。甲子園初陣となる２人の教え子を見守っている。