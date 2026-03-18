佐賀県がアニメやゲーム、漫画などとコラボした情報発信プロジェクト「サガプライズ！」が、斬新なアイデアを駆使して好調だ。

今年は連載２０周年を迎えた佐賀県出身の漫画家、原泰久さん（５０）のヒット作「キングダム」と手を組み、空港や防波堤をファンの「聖地」に変えた。事業開始から１０年以上継続しており、注目が集まっている。（近縄志季）

佐賀市川副町の佐賀空港は今、古代中国を舞台としたキングダム一色に染まっている。２９日までのプロジェクトで、空港は「佐賀キングダム空港」と名を変え、ドア、窓ガラス、階段などは、大将軍を目指す主人公「信」や、後の秦の始皇帝となる秦王「政」らキャラクターで装飾されている。

特別展も開催中だ。昨年９６歳で亡くなった有田焼の陶芸家で、白磁の重要無形文化財保持者（人間国宝）の井上萬二さんの孫、祐希さん（３７）が手がけたキャラクターの皿を展示し、名場面のパネルも並ぶ。

空港から北西に約４キロ離れた同市東与賀町の干潟よか公園の防波堤には、コミックス７７巻までの全ページを貼り付けた「読破堤」（全長約３００メートル）が登場した。無料で読むことができ、訪れた人はスマートフォンで撮影したり、近付いて熟読したりしていた。作中には戦場の残酷なシーンもあるが、県特産の海苔の写真で隠すという処置も施されている。

父親の影響でファンになり、コミックス全巻を持っているという福岡県柳川市の高校２年の生徒（１７）は「読破堤の迫力に圧倒された」と喜んでいた。

ほかにも、佐賀市富士町の古湯温泉では、対象施設で入浴すると、キャラクターが描かれた手ぬぐいなどのオリジナルグッズがもらえるキャンペーンも実施している。温泉の企画は、始皇帝の命を受けて日本へ渡った徐福が、この温泉を見つけたという伝説にちなんでいる。

サガプライズ！ではこれまでも、「ゴジラ」や、人気漫画「島耕作」シリーズなどとコラボしてきた。ゴジラは９０度傾けたシルエットが県土の形にそっくりという特徴で、同シリーズは原作者の弘兼憲史さんと主人公「島耕作」が、佐賀出身の大隈重信が創設した早稲田大を卒業したという縁で、それぞれ実現した。

県広報広聴課によると、事業は２０１３年に開始。１５年には、「佐賀」と「サプライズ（驚き）」を掛け合わせた造語のサガプライズ！に名称を変え、人気のアニメやゲームとのコラボに力を入れている。

コラボの相手は基本的に公募している。第４３弾となるキングダムのように、連載開始２０周年といった節目を迎える相手を選ぶことで、大規模な事業展開も実現できているという。

成果も出ている。佐賀キングダム空港の来場者は、今月１６日時点で約７万７０００人を超え、当初の想定５万人を上回った。古湯温泉でも３０００人超が訪れ、うち約７割が県外からの観光客だという。

県広報広聴課の担当者は「近年のコラボは、アニメやゲームといった広告効果が高いところを相手にしており、今後もその方針は変わらない。時勢に合わせて対応したい」と節目の第５０弾に向け、余念がない。

自治体の広報に詳しい大正大の谷ノ内識（さとし）教授（政策科学）は「県のコラボ事業は単年で終わりがちだが、様々な相手と１０年以上取り組んでいる」と継続性を評価。一方、「現状はＳＮＳやメディアでどれだけ取り上げられるかといった発信にとどまっている。交流人口をどれだけ増やすかや、県民に佐賀県のイメージの変化をどう認識させるかなど目標の設定が重要になる」と指摘した。