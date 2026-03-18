47都道府県で「値上がり」

資源エネルギー庁の委託を受けた石油情報センターが2026年3月18日に公表した石油製品小売市況調査によりますと、3月16日時点のレギュラーガソリン店頭価格（全国平均）は1リットル190.8円となりました。

前週の3月9日時点（161.8円）から約29円の大幅な上昇です。

都道府県別に見ると、レギュラーガソリン（3月9日→3月16日）の価格変動は以下の通りです。

最高額は山形県の198.5円、最低額は埼玉県の185.2円、最大の上げ幅は岡山県の32.1円、最小の上げ幅は鹿児島県の23.9円となっています。

＜北海道・東北地方＞

北海道：162.4円→190.0円

青森：159.3円→189.4円

岩手：158.4円→185.7円

宮城：156.5円→185.6円

秋田：160.8円→190.8円

山形：170.1円→198.5円 ※最高額

福島：163.1円→192.6円

＜関東・甲信越地方＞

茨城：158.2円→186.8円

栃木：162.0円→190.7円

群馬：161.4円→189.5円

埼玉：156.3円→185.2円 ※最低額

千葉：159.2円→188.7円

東京：166.0円→193.3円

神奈川：160.3円→188.4円

新潟：161.6円→190.6円

長野：169.3円→197.8円

山梨：159.7円→188.5円

静岡：162.5円→192.2円

＜中部地方＞

愛知：155.6円→186.7円

岐阜：162.1円→191.3円

三重：161.0円→191.4円

富山：162.8円→191.0円

石川：161.5円→191.0円

＜近畿地方＞

福井：165.0円→194.8円

滋賀：161.3円→189.0円

京都：161.4円→189.0円

奈良：158.8円→188.8円

大阪：161.8円→192.6円

兵庫：158.2円→186.7円

和歌山：163.3円→193.5円

＜中国・四国地方＞

鳥取：169.2円→197.7円

島根：165.4円→195.8円

岡山：159.5円→191.6円 ※上げ幅最大（32.1円）

広島：160.0円→189.0円

山口：160.9円→189.6円

徳島：157.7円→189.3円

香川：162.3円→192.6円

愛媛：161.8円→193.1円

高知：158.2円→185.4円

＜九州・沖縄地方＞

福岡：159.8円→189.2円

佐賀：159.8円→190.4円

長崎：166.8円→194.9円

熊本：160.0円→190.6円

大分：163.3円→191.2円

宮崎：166.9円→194.1円

鹿児島：169.4円→193.3円 ※上げ幅最小（23.9円）

沖縄：169.1円→196.3円

※資源エネルギー庁資源・燃料部 燃料流通政策室の委託で日本エネルギー経済研究所石油情報センターが調査