【最新】ガソリン全国平均190.8円 ＜全国一覧＞最高額は山形県（198.5円）上げ幅最大は岡山県（32.1円） 2026年3月18日発表
47都道府県で「値上がり」
資源エネルギー庁の委託を受けた石油情報センターが2026年3月18日に公表した石油製品小売市況調査によりますと、3月16日時点のレギュラーガソリン店頭価格（全国平均）は1リットル190.8円となりました。
前週の3月9日時点（161.8円）から約29円の大幅な上昇です。
都道府県別に見ると、レギュラーガソリン（3月9日→3月16日）の価格変動は以下の通りです。
最高額は山形県の198.5円、最低額は埼玉県の185.2円、最大の上げ幅は岡山県の32.1円、最小の上げ幅は鹿児島県の23.9円となっています。
＜北海道・東北地方＞
北海道：162.4円→190.0円
青森：159.3円→189.4円
岩手：158.4円→185.7円
宮城：156.5円→185.6円
秋田：160.8円→190.8円
山形：170.1円→198.5円 ※最高額
福島：163.1円→192.6円
＜関東・甲信越地方＞
茨城：158.2円→186.8円
栃木：162.0円→190.7円
群馬：161.4円→189.5円
埼玉：156.3円→185.2円 ※最低額
千葉：159.2円→188.7円
東京：166.0円→193.3円
神奈川：160.3円→188.4円
新潟：161.6円→190.6円
長野：169.3円→197.8円
山梨：159.7円→188.5円
静岡：162.5円→192.2円
＜中部地方＞
愛知：155.6円→186.7円
岐阜：162.1円→191.3円
三重：161.0円→191.4円
富山：162.8円→191.0円
石川：161.5円→191.0円
＜近畿地方＞
福井：165.0円→194.8円
滋賀：161.3円→189.0円
京都：161.4円→189.0円
奈良：158.8円→188.8円
大阪：161.8円→192.6円
兵庫：158.2円→186.7円
和歌山：163.3円→193.5円
＜中国・四国地方＞
鳥取：169.2円→197.7円
島根：165.4円→195.8円
岡山：159.5円→191.6円 ※上げ幅最大（32.1円）
広島：160.0円→189.0円
山口：160.9円→189.6円
徳島：157.7円→189.3円
香川：162.3円→192.6円
愛媛：161.8円→193.1円
高知：158.2円→185.4円
＜九州・沖縄地方＞
福岡：159.8円→189.2円
佐賀：159.8円→190.4円
長崎：166.8円→194.9円
熊本：160.0円→190.6円
大分：163.3円→191.2円
宮崎：166.9円→194.1円
鹿児島：169.4円→193.3円 ※上げ幅最小（23.9円）
沖縄：169.1円→196.3円
※資源エネルギー庁資源・燃料部 燃料流通政策室の委託で日本エネルギー経済研究所石油情報センターが調査