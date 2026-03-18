声優の浪川大輔（49）が、17日放送のBS日テレ「全国こだわり酒場 多幸飲み紀行」（火曜後9・54）にゲスト出演し、人気アニメ「ルパン三世」にまつわるエピソードを語った。

11年から石川五ェ門役を井上真樹夫から引き継いだ。五ェ門役は3代目で、今年で15年になる。MCの「おぎやはぎ」矢作兼からは「2代目…3代目でもいいんですけど、前（の声優）に寄せるものなの？絶対に」と問われた。

浪川はまず「HUNTER×HUNTER」のヒソカ＝モロウ役について「“寄せない方向で”と指示があった」と説明。「ルパンに関しては…」と話そうとすると、矢作が「やっぱりクリカン（栗田貫一）さんのせいだ、じゃあ」と割って入った。浪川は「やっぱクリカンさんのせいですね」と、ジョークで返した。

現在・主人公のルパン役を担当する栗田は、以前からものまね番組などで同役を演じていた。初代ルパン役の山田康雄さんが死去した95年以降、実際に声優としてルパン役になった経緯がある。矢作は「クリカンさんは寄せるどころか、ものまねだから」。浪川も「同じでした」と、その再現度に驚いた。

また浪川は、栗田の知られざる苦労話も明かした。「“ふ〜じこちゃ〜ん”とか、ああいうのはできると。ただ、普通のしゃべりはできないとなって、何十年も苦労したって」。また「今や山田康雄さんよりも長いんです。栗田さんの方が、ルパンをやっている時期」。山田さんが24年、ルパンを演じたのに対し、栗田のルパン役は今年で31年を迎えた。

浪川は「だからもう、栗田さんなんですよ。山田康雄さんあっての栗田さん。僕も先代があっての（五ェ門）」と話し、先代から受け継いだ空気感を明かした。