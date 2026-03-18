京都大は１９日、研究者や学生へのインタビューなどを集めた「京大マガジン」を創刊する。

デジタル化が進む今、あえて紙の雑誌を発行し、「小さな抵抗」から生み出されるアイデアに期待した取り組みという。一般読者向けの読み物で、「自由の学風」を理念とする京大らしい情報発信に注目が集まりそうだ。（京都総局 矢沢寛茂）

準備号にあたる初回０号のテーマは「失敗」。編集長の藤原辰史・人文科学研究所教授（４９）が巻頭で「失敗のない大学なんてあるだろうか。そんな大学は魅力的だろうか」と問いかける。文芸評論家の三宅香帆さんらと、失敗を恐れて「最適解」に飛びつきやすい時代に、言葉や雑音に触れる意義を議論。「紙のレジスタンス（抵抗）をやっていきたい」と表明した。

長編インタビューは、昨年のノーベル化学賞を受賞した北川進・特別教授が、座右の銘の「無用の用」について語った。授賞理由となった金属有機構造体（ＭＯＦ（モフ））の開発に触れ、創造的な研究の原点を「（無用とは）誰も見向きもしない荒れ地です」「そこに誰よりも早く、誰も知らないことを立ち上げるということ」だと述べた。

マガジンは、大学の総合研究推進本部と出版社「ミシマ社」が共同で企画し、自然に紙の雑誌の刊行が決まったという。藤原教授は「京大もデジタル化の海にもまれ、検索や閲覧、共有といった恩恵に浴する反面、紙を介して学んだり、時間や空間を共にして議論したりする機会が急速に失われている」とし、「紙の手触りや、活字の伝わり方で生まれるアイデアに期待したい」と話した。

０号には、女性の貧困の現場で研究を続ける社会学の丸山里美教授や、タヌキ汁を通じて中世以降の日本料理の歴史をたどるスペイン出身の大学院生の論考、文芸賞を受賞した研究者の短歌なども収録されている。

主要な経費は同本部などが負担し、年１回は発行する方針だ。Ａ５判、１２４ページ、１６５０円（税込み）。２０００部を発行し、京大内や一般の書店、ミシマ社のホームページ（https://mishimasha.com/）で販売する。