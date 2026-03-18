泉ピン子、熱海の“1億円”マンションをキャッシュで購入 橋田壽賀子さんからの誘いに乗り夫の還暦祝いで
俳優の泉ピン子（78）が16日放送のTOKYO FM『TOKYO SPEAKEASY』（毎週月〜木曜 深1：00）に出演。演出家のテリー伊藤と共にトークを展開し、2010年に移住した静岡県熱海市のマンション購入にまつわるエピソードを明かした。
【写真】泉ピン子が公開した色鮮やかな花が咲き誇るガーデニング
熱海移住のきっかけは、脚本家・橋田壽賀子さんからの誘いだったという。当時、アメリカ・アリゾナで1ヶ月ほどロケを行っていたピン子は、「夜は野うさぎしか出てこないのよ。レストラン一軒で」と静かな環境から帰国後、橋田が「“マンションを見に来い”って言うんで」と熱海を訪問。
「熱海が都会に思えちゃったのよ。だって野うさぎしか見てないから。“ここだったらいいかも”と思って。で、主人が59（歳）で、“還暦の祝いにここ買ってあげる”って買ったのよ」と購入を決意した経緯を明かした。
気になる購入価格について、ピン子は「1億円ぐらいかかったんだけど」とあっさりと告白。当時は借金疑惑などで事務所とトラブルになり裁判沙汰に。ピン子は「借りてないのに頭きたから、『キャッシュで払ったら借金なかったと思うだろう』と考えて」と、疑惑を晴らすために現金で支払ったことを明かした。
購入した物件は、橋田さんから「お墓みたいだから絶対買わないね」と言われていたマンションだったが、眺望の良さと広さに惹かれたという。「ベランダが普通のマンションの3倍近くある。ものすごい広い」と、お気に入りのポイントを説明した。
現在の生活については、夜7時、8時に寝てしまう夫に対し、自身はリビングでNetflixやU-NEXTなどの動画配信サービスを夜な夜な楽しんでいるという。「（寝るのは）2時か3時。ひどい時はシリーズ全部見ちゃう」と話し、熱海での充実した日々を明かしていた。
【写真】泉ピン子が公開した色鮮やかな花が咲き誇るガーデニング
熱海移住のきっかけは、脚本家・橋田壽賀子さんからの誘いだったという。当時、アメリカ・アリゾナで1ヶ月ほどロケを行っていたピン子は、「夜は野うさぎしか出てこないのよ。レストラン一軒で」と静かな環境から帰国後、橋田が「“マンションを見に来い”って言うんで」と熱海を訪問。
気になる購入価格について、ピン子は「1億円ぐらいかかったんだけど」とあっさりと告白。当時は借金疑惑などで事務所とトラブルになり裁判沙汰に。ピン子は「借りてないのに頭きたから、『キャッシュで払ったら借金なかったと思うだろう』と考えて」と、疑惑を晴らすために現金で支払ったことを明かした。
購入した物件は、橋田さんから「お墓みたいだから絶対買わないね」と言われていたマンションだったが、眺望の良さと広さに惹かれたという。「ベランダが普通のマンションの3倍近くある。ものすごい広い」と、お気に入りのポイントを説明した。
現在の生活については、夜7時、8時に寝てしまう夫に対し、自身はリビングでNetflixやU-NEXTなどの動画配信サービスを夜な夜な楽しんでいるという。「（寝るのは）2時か3時。ひどい時はシリーズ全部見ちゃう」と話し、熱海での充実した日々を明かしていた。