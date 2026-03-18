3月17日、俳優の佐藤二朗が公式Xを更新し、自身が原作・脚本・主演を務めた映画『名無し』が、2026年5月22日に公開されることを報告した。あわせてポスタービジュアルも解禁され、注目が集まっている。

佐藤は《その過激なテーマと特殊な世界観ゆえにお蔵入り寸前となっていた映画脚本がようやく形になりました》と投稿し、映像化にあたり大きな困難があったことを明かした。

2月24日には映画の公式Xの投稿をリポストしているが、その内容が《過激なコンテンツ》として一部閲覧制限がかかるなど、作品の内容にも注目が集まっている。

X上では、

《佐藤さんが底知れぬ怪物感をどんどん出してきてる！！》

《二朗さんの怖い役は本当に怖いから嫌いになりそうだけど絶対嫌いにはならないんだよ》

《私はこのテの佐藤二朗をもっと見たい…》

といった声があがり、“狂気的な役柄” への期待が高まっている。

「今回の『名無し』は無差別殺人事件を軸に、“凶器が見えない犯行” という設定が不気味さを際立たせています。Xでの投稿が制限されるほどの過激な描写が含まれるとすれば、映像作品としてもかなり攻めた内容になる可能性があります」（映画誌ライター）

公開されたポスターでも《その狂気は、目に見えない》というコピーが掲げられ、強い不穏を強調するビジュアルとなっている。

「佐藤さんがこれまで手がけてきた作品には、自身の『強迫性障害』の体験をベースにした『memo』や、暴力や性をリアルに描いた『はるヲうるひと』があります。後者はR15指定となるなど、その作風は決してライトではありません。

今回も “佐藤ワールド” と呼ばれる独特の人間描写が色濃く反映されているのではないでしょうか」（前出・映画誌ライター）

佐藤は、福田雄一氏が手がけた映画『銀魂』シリーズやドラマ『勇者ヨシヒコ』シリーズなどで見せるアドリブを交えたコミカルな演技で広く知られている。

一方で、3月13日に開催された『第49回日本アカデミー賞』では、映画『爆弾』での不気味な犯人役が評価され、最優秀助演男優賞を受賞したばかりだ。

「長年コメディのイメージが強かった俳優が、シリアスな役で評価されるケースは珍しくありません。佐藤さんの場合、その振れ幅の大きさが魅力です。今回の作品が成功すれば、“怖い佐藤二朗” という新たな評価軸が確立され、俳優としてのステージが一段上がる可能性もあります」（同）

脚本家・主演として新境地に挑む佐藤。過激なテーマと独自の世界観を武器にした本作が、どのような評価を受けるのか注目される。