WBC決勝、米国はベネズエラに敗れ準優勝

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた決勝で世界ランク3位の米国が同5位のベネズエラに2-3で敗れた。2大会ぶりの世界一奪還はならず。日本に敗れた前回に続き、2大会連続の準優勝となった。マーク・デローサ監督は、試合後のロッカールームの様子を証言。「2週間半の団結力は特別なものです」と話した。

一時は息を吹き返した。2点を追う8回2死一塁。メジャー屈指の強打者ハーパーが、中越えの同点2ラン。球場は騒然となり、米国ナインも狂喜乱舞した。しかしその裏に1点を勝ち越され、そのままゲームセット。17年大会以来の王座奪還はならなかった。

デローサ監督は、次回大会の監督要請を受けた場合について聞かれると「100％イエスと答えます。もう一度やりたい。あと一歩で届かなかったのが本当に悔しい」と語り、敗戦後の選手たちの様子についても言及。「今ロッカールームで完全に落ち込んでいる選手たちの様子を見れば分かりますよ。熱気や、国を背負って戦う2週間半の団結力は特別なものです」と話した。

主将のジャッジはこの試合4打数無安打3三振と、徹底マークに遭った。チームに言葉をかけたか聞かれ「はい。ですが、その内容はチーム内だけの秘密にしておきます」と語るに留めた。WBCでの経験については「最高でした。ファンの声援、叫び、プレーボールからの盛り上がり。3月にこれほどの熱気を感じられることは滅多にありません。心から楽しみました」と、充実感にあふれるものだったと振り返った。



（THE ANSWER編集部）