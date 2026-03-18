40・50代「着る服ない！」→【ハニーズ】がおすすめ！ 花粉 & UV対策もできる♡「優秀カーデ」

ようやく春コーデを楽しめる時季。にもかかわらず、着たい服がない……！ そんな大人女性におすすめのカーディガンを、今回は【ハニーズ】からピックアップします。春に悩まされる花粉やUV対策に役立つ機能も備わった「優秀カーデ」は、着まわしやすいのに手に取りやすい価格も魅力です。

春コーデの相棒にしたいクルーネックカーデ

【ハニーズ】「花粉対策フラワー釦カーディガン」\2,680（税込）

オンオフ問わず着まわしやすいシンプルなクルーネックカーデ。フラワーボタンが華やかなアクセントになり、一点投入でフェミニンなムードをまとえそうです。UVカット機能付きなうえ、軽く叩くだけで花粉が落ちやすい花粉リリース加工が施されているので、春コーデでヘビロテしたくなる予感。

花粉症対策ができる！ Vネックカーデ

【ハニーズ】「花粉対策Vネックカーディガン」\2,980（税込）

首元がすっきりとしたVネックデザインのシンプルカーデ。こちらもUVカット機能付き、花粉リリース加工が施されています。公式サイトによると「ゆったりめの幅と腰回りが隠れる丈感」とのことで、体型カバーにも期待大。さらっとしたレーヨン混素材なので、ロングシーズン着られそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M