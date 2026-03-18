WBC決勝・米国―ベネズエラ

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた決勝で世界ランク3位の米国が同5位のベネズエラに2-3で敗れた。2大会ぶりの世界一奪還はならず。敗れた直後の主砲の振る舞いは、現地で物議を醸している。

試合後の表彰式。優勝したベネズエラの表彰に先んじて、準優勝のアメリカナインに銀メダルが授与された。各選手がバッターボックス付近で首に銀メダルをかけられ、ダグアウトに戻っていく中、カイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）は受け取ったメダルをダグアウトに着く前に首から外した。

昨年のナ・リーグ本塁打王であるシュワーバーは、決勝に「4番・DH」で出場したが、3打数無安打3三振。結果を残せず失意の中での振る舞いを、米ポッドキャストメディア「ジョムボーイ・メディア」のXが、「カイル・シュワーバーは、ダグアウトにたどり着く前にもう銀メダルを外していた」と紹介すると、現地ファンから反応が相次いだ。

「かなり調子の悪い夜だったから、たぶん何よりも自分自身に失望しているんだと思う」

「メイソン・ミラーも同じことをした」

「誇りに思うべきだよ。銀メダルだって大きな成果だ。過小評価されがちだけどね！」

「もうすでに1つ持っているからね」

「こういうのが負けた大きな理由のひとつだ」

「しかも、彼だけじゃなかった」

「品位がなく、不快だ」

「いい加減大人になってくれ」

シュワーバーは前回大会でもメンバー入りし、決勝で日本の前に涙を呑んだ。2大会連続で決勝で敗れた悔しさからの行動だったが、ファンからは批判の声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）