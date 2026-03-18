上川隆也主演『罠』待望の再演が決定 藤原紀香、渡辺大、財木琢磨ら共演
2024年秋に上演された上川隆也主演舞台『罠』の再演が決定し、6・7月に全国8ヵ所で上演されることが発表された。藤原紀香、渡辺大、財木琢磨、須藤理彩、藤本隆宏が共演する。
【写真】黄色のコート姿が鮮烈！ 上川隆也、撮り下ろしフォト
『罠』は、「演劇界のヒッチコック」と呼ばれたフランスの劇作家ロベール・トマが1960年に発表し、パリで初演されたサスペンス劇の傑作。2024年秋に「読売新聞創刊150周年記念舞台」として上演され、意表を突く結末、ミステリアスな演出が評判を呼び、完売御礼の大人気公演となった。
そんな名作が、今年再び、豪華キャストを揃えて全国各地で上演されることが決定。登場人物はわずか6人だけ。新婚妻の行方不明事件を発端に、緊張感漂うやり取りが続く、台詞劇、心理劇としても見応え十分の作品だ。6人の男女の騙し合い、駆け引き、手に汗握るスリリングな展開、張り巡らされた巧みな伏線、そして罠…。やがて失踪事件の深い闇は、驚愕の結末を迎える。
とある山荘での出来事。新婚3ヵ月のカップルがバカンスのため訪れていたが、些細な夫婦喧嘩から妻のエリザベートが行方不明になってしまう。夫のダニエルは、カンタン警部に捜査を依頼するが、なかなか見つからない。そこへ、マクシマン神父に付き添われてエリザベートが戻って来るが、彼女は全くの別人だった。
ダニエルは激しく抵抗し、妻ではないと主張するが、状況証拠はどれもこれも、現れた女性が妻に違いないというものばかり。証人として絵描きや看護師も登場し、騒動の渦は大きくなるが、ついに殺人事件にまで発展してしまう。
誰が正しいのか、誰が嘘をついているのか、そしてエリザベートは一体どうなったのか…やがて、思わぬ事態から意外な真実があきらかになる――。
主演は上川隆也。物語の鍵を握るカンタン警部役を演じる。そして、行方不明になった妻・エリザベート役に藤原紀香、妻の安否を気遣う夫・ダニエル役に渡辺大、マクシマン神父役に財木琢磨、看護師のベルトン役に須藤理彩、絵描きのメルルーシュ役に藤本隆宏という、舞台経験が豊富で華も実力もある顔ぶれが揃った。
オペラの演出など近年幅広く活躍する深作健太が、今回も引き続き演出を担当。東京公演に続いて、大分（中津）、福岡、香川（高松）、徳島、大阪、茨城（水戸）、新潟でも上演される。
舞台『罠』は、東京・よみうり大手町ホールにて6月6〜26日、大分（中津）・中津文化会館にて6月28日、福岡・福岡市民ホール 大ホールにて6月29日、香川（高松）・レクザムホール（香川県県民ホール）小ホールにて7月1日、徳島・あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）にて7月2日、大阪・森ノ宮ピロティホールにて7月4〜5日、茨城（水戸）・水戸芸術館 ACM劇場にて7月7日、新潟・新潟県民会館 大ホールにて7月9日上演。
【写真】黄色のコート姿が鮮烈！ 上川隆也、撮り下ろしフォト
『罠』は、「演劇界のヒッチコック」と呼ばれたフランスの劇作家ロベール・トマが1960年に発表し、パリで初演されたサスペンス劇の傑作。2024年秋に「読売新聞創刊150周年記念舞台」として上演され、意表を突く結末、ミステリアスな演出が評判を呼び、完売御礼の大人気公演となった。
とある山荘での出来事。新婚3ヵ月のカップルがバカンスのため訪れていたが、些細な夫婦喧嘩から妻のエリザベートが行方不明になってしまう。夫のダニエルは、カンタン警部に捜査を依頼するが、なかなか見つからない。そこへ、マクシマン神父に付き添われてエリザベートが戻って来るが、彼女は全くの別人だった。
ダニエルは激しく抵抗し、妻ではないと主張するが、状況証拠はどれもこれも、現れた女性が妻に違いないというものばかり。証人として絵描きや看護師も登場し、騒動の渦は大きくなるが、ついに殺人事件にまで発展してしまう。
誰が正しいのか、誰が嘘をついているのか、そしてエリザベートは一体どうなったのか…やがて、思わぬ事態から意外な真実があきらかになる――。
主演は上川隆也。物語の鍵を握るカンタン警部役を演じる。そして、行方不明になった妻・エリザベート役に藤原紀香、妻の安否を気遣う夫・ダニエル役に渡辺大、マクシマン神父役に財木琢磨、看護師のベルトン役に須藤理彩、絵描きのメルルーシュ役に藤本隆宏という、舞台経験が豊富で華も実力もある顔ぶれが揃った。
オペラの演出など近年幅広く活躍する深作健太が、今回も引き続き演出を担当。東京公演に続いて、大分（中津）、福岡、香川（高松）、徳島、大阪、茨城（水戸）、新潟でも上演される。
舞台『罠』は、東京・よみうり大手町ホールにて6月6〜26日、大分（中津）・中津文化会館にて6月28日、福岡・福岡市民ホール 大ホールにて6月29日、香川（高松）・レクザムホール（香川県県民ホール）小ホールにて7月1日、徳島・あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）にて7月2日、大阪・森ノ宮ピロティホールにて7月4〜5日、茨城（水戸）・水戸芸術館 ACM劇場にて7月7日、新潟・新潟県民会館 大ホールにて7月9日上演。