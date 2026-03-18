女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は１９日に、第１１９話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

ヘブン（トミー・バストウ）の執筆活動は難航していた。頼みのイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）や関係者からの手紙の返事も届かず、焦りが募っていく。一方、トキ（郄石あかり）はヘブンの成功を祈り、ヘブンがなくしてしまったブードゥードールの代わりの人形を作りはじめる。そんな中、ヘブン宛に次々と手紙が届く。ヘブンが待ちわびた手紙に、求める答えはあるのか。

「ばけばけ」は第１１３作目の連続テレビ小説。怪奇文学作品集「怪談」を発表した小泉八雲ことラフカディオ・ハーンの妻・小泉セツをモデルにした作品。明治時代の松江を舞台に物語はスタートし、史実を再構成してフィクションとして描く。脚本はふじきみつ彦氏、主題歌はハンバートハンバートの「笑ったり転んだり」。２月７日にクランクアップした。

「ばけばけ」は残り７話。３０日からは、女優の見上愛と上坂樹里がダブル主演の「風、薫る」がスタートする。