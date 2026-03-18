第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の開会式リハーサルが１８日、行われた。第４日第１試合で九州国際大付（福岡）と対戦する神戸国際大付（兵庫）の青木尚龍（よしろう）監督（６１）が初戦への意気込みを語った。

昨秋は県大会Ｖで近畿大会でも優勝。明治神宮大会決勝で九州国際大付に１―１１で敗れた。公式戦で唯一、敗れた相手との再戦に青木監督は「（ピッチャーは）右も左も将来、野球が職業になるんじゃないかという選手もいていますし、打線も切れ目がない。総合力がすごい高いチームだと思います」と評価。特に左腕・岩見輝晟（らいせ、２年）と捕手・城野慶太（３年）のバッテリーを警戒した。

自チームのキーマンを問われると「ピッチャーがしっかり本来の力を出してもらって、１番から９番まで気を抜けない打線なので、そこを抑えるしかないと思っています。攻守にわたって流れを（相手に）いかないように。（打線は）日替わりのヒーローが出てくればいいと思います」と、ラッキーボーイの出現を願った。

前回センバツ大会出場の２０２１年は、コロナ渦で観客数の制限や、ブラスバンドの演奏禁止などがあった。「前回がコロナの大会だったので…。（今回は、試合が）日曜日ですし、去年の（明治神宮大会）決勝の相手なので注目されるかなと思っています。たくさんの人に見てもらって、いい試合ができて勝てたら最高です」と期待を寄せていた。