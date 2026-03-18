タレントの杉浦太陽が１８日、都内で行われたトヨタ自動車の子ども見守りＧＰＳ「ＳａｙｕＵ（サユー）」新モデル発表会に出席した。

杉浦は５児の父。今でこそ筋肉キャラのイメージもあるが、きっかけは子どもから「パパ、ウルトラマンだよね。なんで細いの？」と言われたことだと告白。その日から毎日筋トレを行ってきたといい「筋肉だけつけて１２キロ増やした。保育園の頃の絵日記は、パパは棒で描かれてましたが、小学生になったらパパの絵がムキムキになった。パパ友との腕相撲大会に負けたことないですね」と満面の笑みで語った。

１５日に行われた「第４２回 マイナビ 東京ガールズコレクション ２０２６ ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」では、長女でモデル・希空（のあ）とステージ上で親子初共演。「娘から『パパとママが仕事している姿を始めて見た。格好いい。こんな一面を持っていたんだね』って言われました。娘から初めて『格好いい』って言われて、ここ最近で一番うれしかった。パパになっても自分磨きって大事ですね」と照れ笑いした。

一方で、同ファッションショーの会見で希空の発言が気になったようで「娘は妻と一緒に歌って踊ることが夢だって…俺は？」と苦笑い。「じゃあ、俺は息子とウルトラマンだってなりました。親子でウルトラマンは夢。次男が演劇部で、このまま鍛えてもらえれば…。親の押しつけは良くないので、本人が演劇のやりたいことを伸ばしていただいて、その先に親子ウルトラマンがあれば泣きますね」。ウルトラマンコスモスらしい夢を描いた。